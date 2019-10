Da Budapest a Milano passando per l’Izoard: ecco il Giro 2020

Un'altra curiosità: per la prima volta nella storia della Corsa Rosa, una tappa partirà all'interno di una base militare, da Rivolto, sede del 2° Stormo dell'Aeronautica Militare.



Cultura, arte, paesaggi straordinari, eccellenze del Made in Italy. Ma non sarà una corsa facile. Tre cronometro individuali, cinque tappe di alta montagna con lo Stelvio (Cima più alta), il Sestriere, il Colle dell'Agnello con sconfinamento in Francia sul mitico Izoard. Poi il Monte Bondone, l'arrivo a Madonna di Campiglio e tante altre montagne che caratterizzano, come da tradizione, l'ultima settimana di corsa.



Tanta Bellezza, certo, ma anche tanta fatica. Una corsa impegnativa per fuoriclasse che, pur andando bene nelle grandi salite, sanno destreggiarsi anche a cronometro. Come l'ultimo vincitore, l'ecuadoriano Richard Carapaz. Una buona occasione anche per il nostro Vincenzo Nibali che, a 35 anni, giocherà una delle sue ultime carte per concludere in bellezza una carriera straordinaria.