Da Bulgari finanziamento da record per il restauro della Collezione Torlonia Il marchio romano, che fa capo a Lvmh,ha contribuito al restauro di parte della collezione di statue antiche. Si tratta del sostegno più ingente mai devoluto finora. E che potrebbe estendersi a un museo e diventare una nuova collezione di Chiara Beghelli

3' di lettura

«Bulgari sostiene da tempo molti progetti. Ma questo è il più importante»: sotto le volte stuccate, le tele e i busti della Galleria Corsini di Roma, Jean- Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari, presenta così il nuovo progetto con cui il marchio sostiene il patrimonio artistico e storico della sua sua città natale, Roma.

Si tratta del finanziamento del restauro di 96 delle 620 statue della Collezione Torlonia, celeberrima raccolta di statuaria dell’Antica Roma di proprietà della Fondazione della famiglia di principi romani, che dagli anni Sessanta non era più visibile al pubblico, custodita in ambienti protetti del ministero dei Beni Culturali. Babin non ha quantificato l’ammontare dell’impegno finanziario, ma le sue parole fanno dedurre che si tratti di milioni di euro: infatti, finora la cifra più alta era stata pari agli 1,5 milioni devoluti per il restauro della Scalinata di Trinità dei Monti nel 2014.

«Quello, come il progetto per i mosaici delle Terme di Caracalla del 2016 o il più recente per il restauro dell’Area Sacra di Largo Argentina (annunciata a febbraio, ndr), sono stati interventi “on-off” - prosegue l’ad -. Stavolta è un impegno che durerà nel tempo, per anni».

Le prime statue restaurate daranno vita alla mostra “The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces”, che sarà inaugurata il 25 marzo 2020 nella nuova sede espositiva dei Musei Capitolini a Palazzo Caffarelli, in un’ala che riaprirà per l’occasione dopo oltre 50 anni. La mostra sarà poi itinerante in vari musei del mondo, anche se i tempi e le destinazioni sono ancora in fase di definizione. In ogni caso, dopo il tour, la collezione troverà spazio in un nuovo “Museo Torlonia”, in via permanente, per il quale si sta cercando la sede più opportuna.

«Per bellezza e completezza paragono la Collezione Torlonia ai tesori di Tutankhamon - aggiunge Babin -. Si estende su sei secoli, dalla Repubblica al Tardo impero e contribuire alla sua conservazione per noi è ancora una volta un modo per restituire a Roma l’ispirazione quotidiana che ci dona e si ritrova nei nostri gioielli».