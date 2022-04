Da Caporetto al Kolovrat, il Giro d’Italia sconfina di nuovo in Slovenia

Il suo paesaggio fragile, creato dalla convivenza secolare di terra e acqua salmastra è disegnato da canneti, barene e da un cordone di collinette argillose, con gli isolotti che conservano i vecchi casoni, i capanni con il tetto in canne palustri, dove si appendevano ad asciugare le reti.

Marano da cui parte la 19° tappa del Giro diretta a Fagagna, a nord, è un piccolo borgo di pescatori di origine veneziana, cinto un tempo da mura a protezione della Torre del Patriarca. In bicicletta, in chiave escursionistica, c'è un breve percorso pianeggiante per lo più sterrato che ricollega le località di Precenicco, Titiano, Aprilia Marittima, costeggiando la Riserva Naturale delle Foci dello Stella, fino a Lignano Sabbiadoro da cui, bici al seguito, ’si può rientrare in battello.

Tra San Daniele e castelli

Correndo verso nord, via Castions di Strada, Mortegliano e San Marco, la 19° tappa approda a Fagagna, borgo medievale costruito su sette borgate distinte intorno ai resti di un castrum datato XI secolo, sull'antica Via del Sale che univa Venezia a Salisburgo. Nelle sue campagne è facilissimo avvistare i nidi delle cicogne bianche, una presenza favorita dall'istituzione dell'Oasi naturalistica Quadris adibita alla sua reintroduzione. San Daniele del Friuli e i suoi prosciuttifici ormai dislocati fuori porta distano appena una decina di chilometri.

La zona è interessata dal percorso cicloturistico “La terra dei castelli” disegnato dal consorzio We Like Bike che raccorda manieri e dimore storiche lungo le colline moreniche non lontane dal Tagliamento: il Castello di San Pietro di Ragogna, il Castello di Villalta, quello di Susans e di Arcano Superiore, tra gli altri.

Nel medievale borgo di San Daniele, oltre al dovuto assaggio di prosciutto a forma di chitarra schiacciata, più dolce alla fine, verso il codino, non si dimentichi di dare un'occhiata alla Biblioteca Guarneriana, ospitata in un loggiato quattrocentesco del centro storico. Aperta nel 1466 è la prima del Friuli e tra le più antiche in Italia. Il suo tesoro sono i codici miniati tra cui la preziosa Bibbia Bizantina.