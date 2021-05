Da Capri a Stromboli, per l'estate 30 isole italiane covid free

2' di lettura

Dopo il “niet” iniziale, il pressing di governo e regioni ha convinto il commissario Figliuolo a cedere. E a dare il via libera alla vaccinazione di massa nelle 30 isole minori (dalle Eolie alle Egadi, dalle Tremiti alle Pontine, fino a Capri, Ischia e Procida) sponsorizzata con forza soprattutto dai governatori della Campania Vincenzo De Luca e della Sicilia Nello Musumeci. Per un motivo principale: salvare la stagione turistica ancora ferma e recuperare terreno nei confronti di Spagna e Grecia dove diverse realtà insulari sono già Covid free. Senza dimenticare la carenza spesso di adeguati presidi sanitari. In realtà il commissario non ha potuto fare altro che prendere atto della realtà. La Campania era già partita. E la Sicilia non aveva nessuna intenzione di fermarsi.

Procida prima isola Covid free d’Italia

Si è già conclusa la vaccinazione di massa a Procida, prima isola italiana ad aver completato l'immunizzazione della popolazione, con una copertura vaccinale che ha raggiunto il 92% della platea degli isolani vaccinabili. A Capri la campagna terminerà in settimana. Ora in Campania gli sforzi si concentrano su Ischia, dove dal 4 maggio lavorano a pieno regime gli hub vaccinali di Ischia e Forio e dove si conta di arrivare ad inoculare 1.800 dosi di vaccino al giorno ai residenti dei sei comuni. L'azienda sanitaria conta di concludere la vaccinazione di massa entro la fine di maggio, con un paio di settimane di ritardo dunque sulla tabella di marcia annunciata dal governatore De Luca che prevedeva tutte e tre le isole partenopee Covid free per la metà di maggio.

Sicilia, si parte con Salina



Sarà un weekend inteso anche in Sicilia. Si comincia venerdì 7 maggio, giorno in cui tra l'altro è prevista la consegna nell'isola di 30 mila dosi di Moderna. In base al piano “isole Covid free”, la prima a partire sarà Salina nelle Eolie: 1.400 le persone in lizza. «Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target - dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze - Avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale». Nelle altre isole dell'arcipelago, si dovrebbe cominciare domenica, al massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e infine Lipari che ha il maggior numero di residenti. L'obiettivo è fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni. A Lampedusa e Linosa - 3.900 persone - si comincia sabato. Si parte la settimana prossima nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo). A Ustica, il sindaco Salvatore Militello, incassate le vaccinazioni di massa (350 abitanti in lista) va oltre e immagina l'accesso all'isola solo ai vaccinati.

Nelle isole pontine vaccinazione di massa già partita

Alle Tremiti le somministrazioni sono già partire, con quasi la metà dei 450 abitanti totali vaccinati. Lunedi 3 maggio sono iniziate le vaccinazioni nelle isole di Ponza e Ventotene. In particolare nel giro di un mese dovrebbe essere vaccinata l'intera popolazione di Ventotene, dai 16enni in su. A Capraia si comincia il 7 maggio. Ma in pista ci sono anche l’isola del Giglio in Toscana. E l’isola di San Pietro e l’arcipelago della Maddalena in Sardegna.