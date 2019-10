Da case automobilistiche a fornitori di mobilità?

A prendersi la responsabilità di dire dove l'auto sta andando non poteva che essere Toyota, la casa giapponese numero uno e fra le prime in assoluto al mondo. “Mobilità per tutti” è lo slogan che lancia al Salone di Tokyo dove, fra l'altro, non presenta auto sul proprio stand, ma una varietà di concetti di mobilità. Non si è trattata di una provocazione mai vista prima visto che l'aveva lanciata Volvo alla rassegna di Parigi. Se mai c'è da chiedersi se sotto i colpi delle pressioni sociali e dell'aumento dei costi di sviluppo, le Case d'auto hanno deciso di morire e trasformarsi in gestori di mobilità.