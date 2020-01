«Da Cassa forense fino a 3mila euro per i corsi di specializzazione Il presidente, Nunzio Luciano, fa il punto sulle iniziative di welfare per gli avvocati nel 2020 di Valeria Uva

Per sostenere lo sforzo degli avvocati verso la conquista del titolo di “specialista” c’è anche Cassa Forense: tra le misure di welfare varate dall’ente lo scorso anno e destinate a essere replicate anche nel 2020 c’è il bando riservato agli under 45 che eroga contributi proprio per acquisire specializzazioni e finanzia la frequenza di master e scuole di alta formazione.

Un bando dal valore di un milione nel 2018 e un altro nel 2019. Due anni fa 894 avvocati hanno beneficiato di un contributo che copre la metà delle spese di frequenza per un massimo di 3mila euro in Italia e 7mila all’estero. Per il 2019 il termine di invio delle richieste è appena scaduto, lo scorso 15 gennaio.

«Il decreto sulle specializzazioni è una novità sicuramente positiva che indirizza i nostri iscritti verso una maggiore qualificazione - commenta Nunzio Luciano, presidente di Cassa forense - e ne terremo conto nel predisporre l’edizione 2020 dei bandi di assistenza».

Quando saranno disponibili le misure di welfare 2020?

Esamineremo l’andamento delle richieste dello scorso anno per capire quali tra le 14 linee di assistenza ha suscitato più interesse e quindi decidere su cosa puntare quest’anno. Alcuni aiuti (penso al bonus bebé o ai contributi per gli asili nido) vanno sicuramente ricalibrati dopo i fondi stanziati dalla manovra 2020.