Da Cassa forense servizi sanitari extra e proroga degli adempimenti

Il numero telefonico della centrale operativa da contattare per fruire del

servizio di consulenza sanitaria è 039.65546064 e sarà attivo per quattro mesi a partire da venerdì 13 marzo. Saranno chieste una serie di informazioni personali e andrà fornito il codice identificativo Foren001.

Le Casse e il welfare

«Le Casse di previdenza in questi anni si sono attivate sul welfare ma l’assistenza che ci siamo ritagliati - spiega il presidente Luciano - è una funzione accessoria, il nostro compito principale è quello di garantire ai nostri iscritti una pensione». Un chiarimento necessario in questi giorni in cui molti iscritti si rivolgono alla Cassa per chiedere aiuto. «Oltre alle misure straordinarie che abbiamo appena varato - ricorda Luciano - c’è anche una serie di interventi già previsti dall’ente che possono essere attivati anche in questo frangente».

Il problema del bilancio

Luciano poi ricorda che oggi le Casse di previdenza dei professionisti si trovano in difficoltà per l’approvazione dei bilanci: «dovremmo approvarli entro il 30 aprile - spiega - ma allo stesso tempo sono vietati gli assembramenti e le riunioni, per questo attraverso l’Adepp, l’associazione che ci rappresenta, abbiamo chiesto a Governo di posticipare l’approvazione al 30 giugno » una richiesta che necessita di una risposta in tempi brevi.

