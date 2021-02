Da Cdp 680 milioni di finanziamenti per sostenere il settore alimentare

La peculiarità del comparto agroalimentare favorisce anche tecniche innovative di finanziamento come l’inventory financing, «uno strumento finanziario particolarmente funzionale alle imprese di questo settore, che utilizza il magazzino di prodotti agroalimentari come garanzia del credito», spiega ancora Calcagnini. Cinque le operazioni concluse nel biennio, tra cui Consorzio Casalasco e Latteria Soresina. Nel primo caso Cdp ha partecipato con 15 milioni di euro a un finanziamento complessivo da 160 milioni, per supportare la struttura finanziaria della cooperativa che, oltre ai prodotti a marchio proprio come Pomì o De Rica, opera attraverso i marchi della grande distribuzione, o in qualità di co-paker per le multinazionali del settore.

L’operazione Soresina-Cdp-Iccrea

L’accordo di finanziamento con Latteria Soresina – la più grande azienda produttrice al mondo di formaggio Grana Padano Dop – è stato siglato insieme con il gruppo bancario cooperativo Iccrea: un’operazione da 30 milioni complessivi, a cui Cdp ha partecipato con un finanziamento da 10 milioni di euro. «In diversi ambiti dell’agroalimentare – spiegano in Cdp – uno dei componenti che assorbe liquidità è la costruzione del magazzino. Nel frattempo, però, occorrono risorse per sostenere produzione e personale». Fino a oggi le operazioni di inventory financing sono rimaste circoscritte alle filiere citate, ma in Cassa depositi si sta ragionando sulla possibilità di estenderle ad altri comparti come il vino e il grano.