Da Cdp la spinta per gli investimenti di Lattonedil

Ammodernamento delle linee esistenti, ampliamenti, nuovi impianti fotovoltaici. Il piano di investimenti di Lattonedil ottiene una spinta non banale dal finanziamento appena definito con Cdp, 12 milioni di euro a cinque anni che saranno messi al servizio degli impianti produttivi in Italia.

Il gruppo, produttore di pannelli e coperture per edifici, dispone in Italia di otto siti e i nuovi investimenti si concentreranno a Carimate (Como), Venzone (Udine), Cesena e Crotone. Due milioni verranno utilizzati per realizzare impianti fotovoltaici, il resto andrà direttamente nelle fabbriche.

«Dieci milioni - spiega il direttore finanziario Stefano Bettio - sono in effetti dedicati alla produzione in senso stretto e serviranno ad aggiungere attrezzaggi alle linee attuali per estendere la gamma di prodotti, come accadrà per lo stabilimento di Crotone. Oltre che alla sostituzione di alcuni impianti obsoleti per migliorare l’efficienza complessiva del processo produttivo. A regime, questo si traduce anche in 20 nuove posizioni lavorative. Nel triennio 2024-2026 il piano di investimenti prevede nel complesso un impegno da parte del gruppo di 21 milioni».

Lattonedil, nata nel 1969 e basata in provincia di Como a Carimate, per realizzare i propri pannelli isolanti dedicati alle coperture impiega nel mondo oltre 800 persone di cui 430 in Italia: oltreconfine dispone di attività produttive in Germania, Francia, Spagna, Bosnia.

«Il 2022 è stato un anno straordinario in termini di ricavi - aggiunge il manager - ma questo in parte è stato legato al rialzo dei prezzi delle materie prime e dunque dei listini. Nell’anno in corso accade l’opposto e quindi pensiamo a fine anno di avere un calo di qualche punto percentuale. Bisogna dire però che in Italia in realtà i volumi in termini di metri quadri venduti crescono. Gli eventi atmosferici estremi hanno danneggiato le coperture di molte aziende, che hanno quindi avuto la necessità di intervenire in emergenza per ripristinare la situazione di normalità».-