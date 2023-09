Da Celly il caricabatterie da 20mila mAh

Si chiama Celly Pbpd100w2000bk. Questo powerbank da 20.000mAh è un compagno per caricare laptop tablet e smartphone mentre si è in movimento. Con una capacità di uscita di 100W può gestire con facilità anche i dispositivi più esigenti. Il display LED fornisce informazioni in tempo reale sulla percentuale di carica e sulla potenza in uscita, così da avere sempre il controllo delle proprie esigenze di ricarica. (89,99 euro)

9/11 11/11 Menu