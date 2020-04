Da Centergross e Federmoda il decalogo per un piano straordinario di rilancio Proroga della Cig ma anche sospensione di Ires, Tasi e Imu. Nelle proposte a Governo e regioni anche agevolazioni per le aziende che operano solo con filiere nazionali di Natascia Ronchetti

Dieci proposte per salvare la moda italiana dalla grave crisi economica innescata dall'epidemia. Dalla proroga della cassa integrazione, oltre le nove settimane previste, all'equiparazione della filiera della moda alle filiere in crisi inserite nel decreto Cura Italia.

Il distretto–filiera emiliano

Le proposte arrivano dal Centegross di Bologna, il più importante polo del fast fashion in Italia, e da Cna Federmoda. Il distretto emiliano e l'associazione di categoria hanno messo a punto un documento, presentato nei giorni scorsi al ministero dello Sviluppo economico, con una sorta di decalogo da cui partire per lanciare un piano di rilancio straordinario del settore, in collaborazione con il Governo e con le Regioni. «Il settore moda – spiega Marco Landi, presidente nazionale di Cna Federmoda - deve essere messo in una graduale condizione di riavvio delle attività per non compromettere sia la presentazione delle collezioni primavera-estate 2021 sia la consegna dell'autunno-inverno 2020/2021. Un avvio graduale, con tutte le garanzie del caso per i lavoratori, che si basi sulle condizioni interne alle diverse aziende. Riteniamo che appena allentata l'emergenza possa pensarsi ad una riapertura selettiva del Paese sarà Ė necessario combinare alla strategia sanitaria una strategia economica per la ripartenza».

Modello di business veloce

A sua volta il Centergross, forte della decennale esperienza nel fast fashion, con un modello di business basato sulla velocità della produzione e della distribuzione, rilancia. « Le imprese del pronto moda – dice Piero Scandellari, presidente del Centegross - potrebbero configurarsi come un laboratorio-locomotiva della ripartenza » . Ripartenza che in questo caso farebbe leva sui grandi numeri, visto che il distretto bolognese, che conta 6mila addetti e 600 aziende, ha chiuso il 2019 con un fatturato aggregato di 5 miliardi. «Dateci il via, siamo pronti a scattare e tornare più forti di prima», aggiunge Scandellari.