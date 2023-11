«La decisione di cambiare il nome di Cervinia a Le Breuil è un errore turistico e culturale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cervinia resterà Cervinia. «Sono state avviate le procedure per ripristinare il nome di Breuil-Cervinia» ha detto nel pomeriggio Elisa Cicco, sindaco di Valtournenche, al termine di una riunione con il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione (”Le Breuil”) della celebre località turistica. «L’iter riguarda la modifica dell’attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome» ha aggiunto il sindaco. Rientra così l’allarme dopo che era stato annunciato il cambio del nome della celebre località alpina nello sconosciuto Le Breuil.

Ma quando dovrebbe dovuto spendere la comunità di Le Breuil per fare conoscere, dare visibilità a una destinazione turistica ignota a tutti. «Solo sul mercato italiano si sarebbero dovuti investire almeno 5 milioni l’anno per un quinquennio - spiega Massimo Feruzzi, ad di Jfc, società che cura l’Osservatorio della montagna bianca italiana, che aggiunge -. In ambito turistico cambiare il brand è il più grande errore che una destinazione possa fare perché letteralmente sparisce dal mercato turistico».



Loading...

Da non dimenticare che la destinazione Cervinia è scelta soprattutto dai turisti stranieri le cui presenze sono il doppio di quelle italiane. Dall’Inghilterra si registrano oltre 13.600 arrivi e dalla Svezia altri 9.200 secondo una rilevazione del 2019. Alla notorietà della località ha contribuito Mike Bongiorno protagonista di un celebre spot tv degli anni 70 che accanto alla croce sulla vetta del Cervino a quota 4.478 metri esclamava «Sempre più in alto!».

Immediate le reazioni della politica. «Immaginatevi che da domani al bar o al ristorante dicessimo: mi da una Pemberton’s French Wine Coca, perchè è così che dovremmo chiamare la Coca Cola secondo la follia promossa dalla Regione Valle d’Aosta - ha detto Daniela Santanchè, ministro del Turismo -. Cambiare il nome a Cervinia , una delle località sciistiche più rinomate al mondo e simbolo dell’Italia è folle, dal punto di vista turistico ed economico, e farlo perchè il nome risale al ventennio fascista è una cosa incommentabile. Vi immaginate possibile che la Svizzera cambi il nome a Saint Moritz perché è cattolico?».