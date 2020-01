Da Chanel ad Armani è l’ora di una quieta, sofisticata spettacolarità Sobrietà ed esuberanza, entrambe sempre sotto controllo, si accompagnano sulle passerelle della couture. di Angelo Flaccavento

Questi non sono certo tempi di contegno e grazia, valori così dimenticati da apparire anacronistici, nel modo di essere, di porgersi e in quello di vestire. Perbene non è cool, anche se poi questo benedetto cool cosa sarà davvero? Non è certo un valore da applicare alla couture, forma di espressione alta, riservata a un pubblico estremamente esigente e danaroso, ma slegata dalle bassezze di marketing e merchandising.

Virginie Viard, da Chanel, si fa paladina, senza remore, di un nuovo perbenismo, fresco e gentile. Propone una idea di eleganza quasi claustrale, da educanda, sobria sotto ogni aspetto, dalla palette di solo bianco e nero, ai tacchetti bassi, dalle gonne al ginocchio, quasi sempre velate da una seconda gonna, alle calzette corte che castigano le gambe ma rinforzano il messaggio.

Pare di fare un salto indietro nel tempo, e non è un caso, perché l'ispirazione viene dritta dall'infanzia di Mademoiselle, spesa nell’abbazia di Aubazine tra lenzuola stese ad asciugare - i panni al vento fanno da sfondo allo show - chiostri di pietra e vetrate policrome - riprodotte come pallide stampe sui tailleur.

È un riassunto di Chanellismi da manuale, per abiti dall’eleganza dignitosa e grafica. Tutto è eseguito a perfezione, davvero impeccabile, ma così apparentemente normale da lasciare quasi indifferenti. Le clienti certamente troveranno quel di cui hanno bisogno, ma la componente moda, quindi l’eccitazione del nuovo, è completamente obliterata. Che sia questo il messaggio, quieto e sovversivo?

Insolitamente rutilante invece che severo, Giorgio Armani abbraccia senza remore colore e scintillio, in un viaggio mai letterale, ma decisamente prolungato, attraverso le sfumature e gli impastati geometrici dell’Ikat, forma di tessitura e di tintura che accomuna diverse culture orientali. «Il mio è un omaggio ai disegni, non alle forme - racconta Armani -. Questa non è una collezione esotica o etnica. Dopo il rigore della scorsa stagione, ho voluto qualcosa di sorprendente: una sfilata più spettacolare del solito, con l’accento sulla sofisticatezza, di giorno come di sera».