Da Chanel a Vuitton, la strana stagione della moda si chiude elogiando un’indulgente sventatezza L’ultima giornata delle sfilate parigine chiude il sipario su settimane complesse, fra percorsi da chiarire e proposte che travalicano i codici esistenti, anche temporali di Angelo Flaccavento

La sfilata Louis Vuitton

3' di lettura

Ottavo e ultimo giorno. Si tirano le somme di una stagione decisamente memorabile: per gli eventi esterni, in primo luogo, ma anche per quel che si è visto in passerella. Vero coacervo multietnico del fashion contemporaneo, Parigi conferma il proprio status di capitale fermentante e progressiva. Si vede di tutto, ad opera di autori che arrivano qui da ogni angolo del globo.

Chanel, ritorno agli anni Ottanta di Karl Photogallery32 foto Visualizza

Da Chanel, Virginie Viard continua ad alleggerire, con tocco francese. Il suo Chanel è molto diretto, molto immediato e molto prodotto, pieno di capi facili da capire e facili da indossare, c’è una marea di bottoni a pressione, per madame giovani e meno giovani che si mettono su di tutta fretta. Questa scelta normalizzante è immediata, certo, e per alcuni versi accattivante, ma pone non pochi interrogativi relativi all’appeal e all’identità di una maison tanto gloriosa.



Non fosse per i trim neri, per certi colli e certe lunghezze, questo potrebbe essere Chanel come qualsiasi altra cosa. Non ci sono accessori desiderabili, tocchi frivoli, guizzi d’estro, e la direzione di stile non è chiara.

Miu Miu, esercizi di compiaciuta frivolezza Photogallery32 foto Visualizza

Da Miu Miu si gioca a far le dive anni Quaranta, dalle acconciature disegnate con il ferro caldo alle gonne longuette che disegnano ogni curva del corpo. Al centro del discorso, qui, è il piacere di giocare con la moda e con le armi della seduzione - quelle da manuale, proprio: le trasparenze, la luccicanza dei cristalli, la setosità dei rasi, la voluttà della pelliccia. C’è qualcosa di radicale, oggi, nel sostenere il valore della sventatezza, il potere della più compiaciuta frivolezza, ed è proprio in questo pantano glitterato che sguazza Miuccia Prada.

Sottile e provocatoria, però, sottolinea la distanza tra il presente e il glamour che fu evidenziando i difetti. Non tutto torna; i vestiti paiono recuperati in soffitta. La sottoveste sta al posto dell’abito, i rasi sono acciaccati, il pelo è arruffato e una cinturaccia da uomo lega tutto in vita. C’è tanta opulenza, e parecchie pezze, ma ce ne sarebbero volute di più per stemperare riferimenti a volte un po’ troppo letterali.