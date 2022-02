Da Chernobyl a Kiev, così Putin scatena l’inferno in Ucraina

Ma il passaggio più raggelante è venuto alla fine dell’intervento del presidente russo: «E ora - ha detto Putin - alcune parole importanti a chi potrebbe farsi nascere l’idea di interferire. Chi provasse a immischiarsi, soprattutto a creare minacce per il nostro Paese, per il nostro popolo, sappia che la risposta della Russia sarà immediata e vi condurrà a tali conseguenze, come non ne avete mai sperimentate».

Non ha pronunciato la parola “nucleare”, Putin, ma così è stato interpretato, a conferma di una determinazione a spingersi ormai oltre ogni limite nella sua sfida. Confermata nelle parole successive: «Siamo pronti a qualunque sviluppo: tutte le decisioni necessarie a questo riguardo sono state prese. Spero di essere ascoltato».

Uno scenario inimmaginabile

Poco dopo, le prime esplosioni su Kiev, là dove fino a poche ore prima era sembrato inimmaginabile che Putin osasse spingersi. Le città dell’Ucraina sotto attacco da terra, cielo e mare: Odessa, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Kherson, Lutsk, Mariupol. In pochi minuti sono crollate montagne di analisi, sforzi diplomatici, scenari e supposizioni sulle dimensioni piccolo-medie della possibile invasione. La scelta di Putin ha cambiato il corso della storia.

Quella lanciata dalla Bielorussia da Nord, da Crimea e Mar Nero/Mar d’Azov da Sud e dalle frontiere orientali del Donbass è una delle maggiori offensive militari che l’Europa abbia visto dopo la Seconda guerra mondiale. Non bombarderemo le città: gli obiettivi di «armi di precisione» saranno le infrastrutture militari, chiariva il ministero russo delle Difesa. Ma in breve colonne di carri armati e blindati sono entrati in Ucraina al seguito degli attacchi aerei: l’intelligence americana ritiene che la capitale, di fatto assediata dopo la presa dell’aeroporto militare di Hostomel ma con lunghe file di auto di residenti disperatamente in cerca di una via di fuga verso Ovest, possa cadere in pochi giorni.

Ma Volodymyr Zelenskyj, il presidente ucraino, è tornato a rivolgersi ai connazionali chiamandoli a difendere il Paese: «Quelli che abbiamo udito oggi non sono solo esplosioni di missili, spari e rombi di aerei - ha detto -. Questo è il suono di una nuova Cortina di ferro che sta scendendo per isolare la Russia dal mondo civilizzato».