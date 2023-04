Da Chianciano a Montepulciano

Dopo un pernottamento in montagna, è giunto il momento di un ultimo cambio di panorama. Raggiungendo le colline della Valdichiana Senese, si possono prevedere due importanti soste, a Chianciano Terme e Montepulciano. La prima località che si incontra in Valdichiana Senese è La Foce, luogo in cui bellezza e storia si incontrano, all'ombra della maestosa tenuta abitata dalla marchesa Iris Origo. Questa dimora storica, edificata nel tardo XV secolo, è circondata da un magnifico giardino all'italiana, progettato dall'architetto inglese Cecil Pinsent. Nel territorio di Chianciano Terme c'è Poggio del Moro, un'azienda dove è possibile degustare, dopo una passeggiata fra i vigneti, prodotti a km zero come bruschette all'olio di oliva, formaggi e salumi locali. Ultima tappa è Montepulciano. La Perla del Cinquecento attende gli ospiti con i suoi capolavori architettonici e la sua lunga tradizione vitivinicola, sublimata nel Vino Nobile di Montepulciano. La Cooperativa Vecchia Cantina di Montepulciano, nata nel 1937, è la più antica della Toscana e la più grande del territorio. Oggi conta circa 400 soci, uniti da una grande passione e da un obiettivo comune: garantire prodotti di qualità a un prezzo accessibile, nel rispetto della tradizione e dell'ambiente.



