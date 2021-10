Da Citroën Ami fino al Ducato elettrico, Stellantis spinge sul mercato dell’e-mobility

La riduzione dei costi è una priorità per Stellantis, che punta entro il 2026 a rendere

il costo totale di proprietà dei veicoli elettrici di fatto equivalente a quello dei veicoli con motore a combustione interna, incidendo sull’intera catena del valore. Due i passaggi industriali importanti: le 4 piattaforme progettate con un alto livello di flessibilità e condivisione dei componenti, per eumentare le economie di scala, e i pacchi batterie, con un costo ridotto di oltre il 40% tra 2020 e 2024.

Nella sua panoramica Ficili mette uno dietro l’altro il peso sul mercato della gamma Stellantis in tutti i segmenti: nella «mobilità elettrica per tutti i giorni» Stellantis è leader ad esempio con oltre il 43% del segmento B con Opel Corsa-e e Peugeot e-208; in rapida crescita il comparto B-SUV (53% di quota), grazie all’offerta più ampia sul mercato, dalla Jeep Renegade 4xe fino alla Peugeot e-2008 fino al segmento D-SUV, dove si fa strada il nuovo Wrangler 4xe, con un modello su due di quelli venduti in Italia in versione elettrica e la leadership del brand 4xe Jeep tra i veicoli “alla spina”.