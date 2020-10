Da Consob l’ok all’Opa di Friedkin sulla Roma Via libera all’offerta totalitaria obbligatoria promossa dal veicolo Romulus and Remus Investments

(ANSA)

Via libera della Consob al documento di offerta per l'opa totalitaria obbligatoria promossa in agosto dal veicolo della famiglia Friedkin, Romulus and Remus Investments Llc, nei confronti della A.S.Roma spa. Lo rende noto un comunicato della società giallorossa.

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il prossimo 9 ottobre e terminerà il 29 ottobre. Romulus e Remus Investments riconoscerà agli azionisti di A.S. Roma un corrispettivo in contanti pari a 0,1165 euro. In caso di totale adesione all'offerta, il controvalore massimo complessivo dell'opa sarà pari 9,8 milioni.

L’Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del Tuf, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. Romulus and Remus Investments Llc è la società, costituita nello stato Usa del Delaware, designata dal The Friedkin Group ai fini dell'acquisizione della proprietà della squadra di calcio della Capitale.