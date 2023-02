Da Consob, via libera all’Opa di Domus (Hines) su Aedes. Partenza, il 6 febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Consob ha approvato il documento di offerta dell’Opa lanciata da Domus – veicolo di nuova costituzione partecipato da Hines, fondi gestiti da Apollo e Vi-Ba – sul 45,15% del capitale di Aedes Siiq. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8.30 del 6 febbraio 2023 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17.30 del 3 marzo 2023. Pertanto, il giorno 3 marzo 2023 rappresenterà l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta, salvo proroghe del periodo di adesione e ferma restando l’eventuale riapertura dei termini.

Il corrispettivo offerto dall'offerente per ciascuna azione portata in adesione all'offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all’offerente – il giorno 10 marzo 2023, salvo proroghe del periodo di adesione. Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire all’offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le sedute del 13, 14, 15, 16 e 17 marzo 2023, salvo proroga del periodo di adesione. In caso di riapertura, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione avverrà il giorno 24 marzo 2023. Domus, che detiene già il 54,85% del capitale sociale di Aedes, pagherà a ciascun aderente un corrispettivo pari a 0,2922 euro per ogni azione. Il controvalore massimo complessivo dell’offerta, calcolato sulla base del corrispettivo e del numero massimo totale delle azioni Aedes è pari a 37.018.046 di euro.