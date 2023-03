Dai saldi liberi ai contatori intelligenti, ecco la bozza del Ddl concorrenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Contatori elettrici intelligenti, vendite promozionali libere, disciplina del commercio ambulante, rafforzamento dei poteri Antitrust, eliminazione delle norme anticoncorrenziali sulla preparazione dei farmaci galenici. Sono alcune delle norme contenute nel disegno di legge sulla concorrenza, appuntamento annuale previsto dal Pnrr, che il governo si appresta a varare al consiglio dei ministri di oggi.

Potenziamento della rete elettrica nazionale

Non a caso il provvedimento si apre proprio con le norme per il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale, con l’obbligo di comunicare all’Arera gli interventi infrastrutturali da effettuare in dieci anni e con gli investimenti da realizzare in tre anni.

Promozione dei contatori intelligenti

Sommate alla promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti per favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’elettricità, le misure sono giudicate essenziali per assicurare il raggiungimento della relativa milestone fissata nel Pnrr.

Gare con paletti per gli ambulanti

Sempre per adeguarsi agli obblighi europei e per evitare una procedura d’infrazione viene affrontato anche l’annoso tema degli ambulanti. Si sancisce l’assegnazione tramite gara, salvaguardando però gli interessi degli attuali concessionari, delle micro-imprese e dei lavoratori. Nelle gare dovrà essere previsto un numero massimo di concessioni intestate allo stesso operatore all’interno dello stesso mercato e nei Comuni che non hanno ancora avviato i procedimenti, le concessioni in essere potranno essere prorogate fino al 31 dicembre 2024.

Promozioni libere, anche vicine ai saldi

La novità di maggiore impatto è la sottrazione alle Regioni della disciplina dei periodi e della durata dei saldi e delle vendite di liquidazione, che diventano dunque praticamente liberi. Le vendite promozionali potranno essere libere e potranno essere organizzate anche a ridosso dei saldi. Lo prevede la bozza del ddl concorrenza che sarà esaminato oggi dal consiglio dei ministri.