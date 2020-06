Da Corvara a Taormina, dal Chianti a Ravello: ecco come si reinventa l’hotel di lusso La stagione 2020 si annunciava da record per il segmento più alto del mercato, ma è una delle più complesse: così alcuni degli alberghi più belli di Italia riaprono alle vacanze in sicurezza di Sara Magro

Verdura Beach

La stagione 2020 si annunciava da record per il segmento più alto del mercato, ma è una delle più complesse: così alcuni degli alberghi più belli di Italia riaprono alle vacanze in sicurezza

L'Italia si è ritagliata il titolo quasi incontrastato di meta di lusso. E il 2020, a detta della maggior parte di hotelier doveva essere l'anno dei record. A gennaio, molti cinque stelle avevano già il tutto esaurito per agosto. Poi è arrivato il Covid e uno degli anni più promettenti si è trasformato in uno dei peggiori. Dopo mesi di paure e perplessità, alla spicciolata molti hanno deciso di aprire, implementando i protocolli di sicurezza, e preparandosi a ricevere ospiti diversi dal solito, italiani, tutt'al più europei, almeno per il momento. Ma come può ripensarsi un hotel di lusso in questa contingenza? Quale modelli deve seguire?



La Perla

I nuovi valori della vacanza

Mihil Costa già dal 2012 ha adottato per i suoi hotel, tra cui La Perla a Corvara e il Posta Marcucci a Bagno Vignon i, un modello ispirato all'Economia del Bene Comune i cui valori sono la dignità umana, la solidarietà e la giustizia, la sostenibilità ecologica, la trasparenza e la condivisione di decisioni. «Come imprenditore, mi sono reso conto che non basta “fare affari”. Il successo non è solo crescita continua e lo scopo di un'attività non può essere solo il profitto. Perciò abbiamo introdotto alcune linee guida, dal coinvolgimento dei collaboratori nei processi decisionali all'eliminazione dell'acqua in bottiglia per ridurre le emissioni di Co2». Con questi valori assodati da tempo, la famiglia Costa ha deciso di aprire i suoi hotel nonostante la pandemia e il crollo di turisti, e di accogliere gli ospiti che, come loro, sono alla ricerca di una qualità di pensieri e azioni. Quali? In quattro parole chiave, le vacanze sulle Dolomiti o alle terme di Toscana

ruoteranno attorno a quattro valori: #consapevolezza #solidarietà #futuro #utilità.

Il Sereno, Lago di Como

Non c'è hotel senza squadra

Riaprono anche Il Sereno e Villa Pliniana, sul Lago di Como. Luis Contreras, il proprietario, è consapevole delle difficoltà finanziarie che lo attendono: «Abbiamo la fortuna di essere un hotel a gestione famigliare, e ci assumiamo il rischio pur di tutelare il team, che per noi è tutto. Parafrasando Enzo Ferrari, credo che gli alberghi siano fatti di struttura, attrezzature ma prima di tutto persone. Ciò che fa tornare gli ospiti sono le persone che lavorano qui, la loro professionalità ed empatia. Non possiamo lasciarli senza lavoro». Con gli Stati Uniti fuori gioco, quest'estate, si aspettano i turisti di prossimità, svizzeri, tedeschi e francesi, e sperano di vedere crescere gli italiani, che sono il primo mercato per il ristorante stellato Berton al Lago. «Ci auguriamo che si fermino qualche notte per godersi la nostra posizione, praticamente sospesa sull'acqua. Abbiamo già delle prenotazioni, e magari più avanti arriverà qualche australiano o americano».

Verdura Beach

L'alta stagione si sposta a settembre

Anche Rocco Forte è un gruppo famigliare, anche se più grande. Certo i piani sono scombinati in quello che doveva essere un anno di novità, come l'inaugurazione di Villa Igea a Palermo rimandata al 2021. Per quest'anno invece puntano sul De Russie a Roma, con il restyling da un milione di euro del giardino, Torre Maizza in Puglia e il Verdura Resort, con golf e nuove ville sulla costa agrigentina. Il general manager Giacomo Battafarano, ci tiene a sottolineare che il Verdura rappresenta un punto di riferimento importante per il turismo siciliano: «Vogliamo contribuire a far ripartire al più presto il settore, supportando chi vive grazie al resort e al suo indotto. Contiamo sugli italiani che di solito partono per vacanze esotiche all'estero. In Sicilia si sta benissimo». Dati alla mano, Battafarano confida nel risveglio del mercato europeo, anche se le prenotazioni saranno probabilmente last minute. Mentre le prenotazioni di settembre non sono state cancellate: «I nostri soliti ospiti internazionali non vedono l'ora di tornare e anche il turismo