Da Costa Concordia al ponte Morandi, ecco il campione italiano del sollevamento

Che ha destinato sei dei suoi cinquanta ingegneri a progettare prima la demolizione, poi la ricostruzione del ponte, come fornitore del consorzio PerGenova, costituito da Salini Impregilo e Fincantieri, general contractor. Duemila tonnellate, tanto per fare un esempio, equivalgono più o meno a duemila utilitarie.

L’importanza del silenzio

I martinetti idraulici utilizzati a Genova hanno una capacità di 600 tonnellate. Ne sono stati usati otto, quattro per lato: due per il sollevamento, due per il bilanciamento. Sul lato di Ponente erano collegati all'impalcato già montato, su quello di Levante a un contrappeso di 700 tonnellate a terra.

«Abbiamo analizzato tanti parametri, dal peso all'inclinazione – prosegue Belli -. E non abbiamo incontrato grosse difficoltà. Anche se ci vuole tanta concentrazione perché ogni operazione è sempre ad alto rischio».

Persino il silenzio è importante in queste condizioni: devi riuscire a percepire anche i minimi rumori della struttura. Così, in due tappe. Dalle 18 e 40 del 12 febbraio fino alle 17 del giorno successivo. Con calma, senza fretta, con una pausa durante la notte. Fino a portare l'impalcato a 40 metri dal suolo. Fino alla regolazione del concio di pila, su pannelli che non producono attrito. Sino a chiudere il gioco. Con successo. «Perché tutto quello che è stato eseguito – spiega Belli -, è stato realizzato esattamente come era stato progettato».

Solo l’inizio

Ora l'operazione dovrà essere ripetuta. Per completare la ricostruzione dell'infrastruttura, su progetto di Renzo Piano. Con oltre un chilometro di travata continua, diciotto pile in cemento armato, diciannove campate.