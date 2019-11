Da David Bowie agli U2: la musica al di là del muro di Berlino Pezzo imprescindibile di storia del Novecento, il muro di Berlino ha ispirato canzoni, album e concerti. Prima e dopo il suo crollo. Tra la trilogia del Duca Bianco, i 99 palloncini di Nena e il «vento» degli Scorpions di Francesco Prisco

Roger Waters dei Pink Floyd tra le rovine del muro di Berlino per «The Wall», evento speciale organizzato nel 1990 (Ap)

Il crollo del muro ha fatto un rumore immenso. Più che rumore: musica. Quante canzoni, quanti album e concerti furono direttamente ispirati dai fatti del 9 novembre 1989? Allargando il discorso: quanta musica è in debito diretto con la Berlino del Novecento, divisa tra Est e Ovest, i russi e gli americani? Tanta, perché Berlino è stata e continua a essere una delle capitali europee della musica, oltre che un set vivacissimo per chi suona. Più che una città: un mondo. Che qui proviamo a raccontare.

David Bowie dal vivo a Francoforte nel 1978 (Afp)

Bowie e la trilogia berlinese

Dici Berlino e il pensiero va agli Hansa Studios, altrimenti noti come «Hansa by the Wall Studios», studi di registrazione che dal 1964 trovarono spazio nelle architetture del Köthener Strasse per volere dei fratelli Peter e Thomas Meisel. Location decadente di assoluta suggestione, a pochi metri da dove sorgeva il muro. Innumerevoli i mostri sacri del rock che ci lavorarono: il più celebre di tutti fu senza dubbio David Bowie che, a queste latitudini, concepì la cosiddetta trilogia berlinese, composta da Low (1977), Heroes (1977) e Lodger (1979). La title track del secondo album, storia di due ragazzi che si amano al di là del muro, è una specie di elegia scritta ai tempi della cortina di ferro: «We can be heroes/ Just for one day». Che alla fine è meglio che niente. Nel 1987 Bowie si esibirà a Berlino Ovest, davanti al Reichstag. Un concerto speciale che, in un certo senso, fu un anticipo di riunificazione: molti di berlinesi dell’Est che vennero ad assistervi.

Il concerto di Bowie a Berlino del 1987 davanti al Reichstag (Ap)

Gli U2 di «Achtung Baby»

Stessi studi di registrazione, altro album che ha fatto la storia: Achtung Baby (1991), quasi un commento in musica ai fatti del 1989, ultima grande opera degli U2. Bono abbandona l’estetica del predicatore «for love or money», indossa gli occhiali da mosca (The Fly) e insegue vie misteriose (Mysterious Ways) a bordo di una Trabant, l’utilitaria che, per chi abitava al di là del muro ed era un bravo compagno, era l’unica auto possibile. Tutto sta a essere pronti. E lui era pronto. «Ready for the Push».

Bono, cantante degli U2, in un concerto dello Zoo Tv Tour del 1993 (Afp)

La «Berlin» di Lou Reed

Berlino era città cara a Bowie e l’abbiamo visto. Ma era altrettanto cara ai sodali di Bowie: Lou Reed in primis che, dopo il grande successo di Transformer (1972) prodotto proprio dal Duca Bianco, risciacqua i panni nella Sprea, inventandosi Berlin (1973), concept album sulla crisi di una coppia di amanti nella Berlino del muro, tra droghe, violenze e tentati suicidi. A prescindere dai torti e dalle ragioni. Tanto alla fine: «You’re right, woah, and I’m wrong/ You know I’m going to miss you now that you’re gone».

I «99 palloncini» di Nena

Il pezzo simbolo della guerra fredda vissuta a Berlino è, in ogni caso, 99 Luftballons (alla lettera: «99 palloncini rossi») pubblicato nel 1983 dalla popstar tedesca Nena. Tratto da una storia vera cui ebbe modo di assistere l’autore del testo Carlo Karges: durante un concerto dei Rolling Stones a Berlino Ovest furono liberati migliaia di palloncini rossi che, una volta saliti al cielo, sembrarono assumere la forma di un’astronave. Con il rischio concreto che, al di là del muro, potessero pensare a un attacco da parte delle forze Nato. Nel testo del brano cantato da Nena si fa riferimento all’acquisto di 99 palloncini che vengono liberati in aria. Giocattoli poveri e innocenti che, intercettati da un radar, vengono scambiati per un attacco dal cielo da parte di una forza aliena. Fino all’ordine fatale di un generale che chiede l’abbattimento del bersaglio.