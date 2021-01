Da Davos l’ammonimento ai pianificatori delle città, in balìa del rischio globale Nel 2050 6,5 miliardi di persone vivranno nelle metropoli ma l’incremento del rischio globale anche dovuto al Covid ne mette a repentaglio la sopravvivenza. Nei prossimi anni potrebbero mettersi in marcia tra i 50 e i 300 milioni di migranti a causa dei cambiamenti climatici di Evelina Marchesini

Rischio globale in aumento, disuguaglianze profondamente radicate tra le città, questione climatica allarmante, sostenibilità. Molte le criticità che la Pandemia ha portato alla luce, non perché prima non esistessero ma perché ora il mondo intero è consapevole di quanto è in gioco, vale a dire lo stesso futuro dell'umanità. E una parte importantissima di questo futuro lo giocano le città.

Le città, la loro pianificazione, l'adattamento alle esigenze del pianeta e della popolazione, lo spostamento di investimenti verso la sostenibilità urbana sono tematiche in grado di trasformare le metropoli da problema ad “hub verso il futuro”. Ecco perché il tema “How global risk will change our cities” è uno degli argomenti centrali dell'agenda di Davos 2021, lavori in modalità virtuale in corso.

La situazione. Davos rimarca i dati. Oggi il 55% della popolazione globale vive nelle città, nel 2050 ci si aspetta che questa proporzione salga al 68%, vale a dire 6,5 miliardi di persone che vivranno nelle metropoli. E la maggior parte dell'aumento avverrà in una fascia di popolazione in scarse o medie condizioni economiche. «Le città sono la linea di frontiera _ si sottolinea dall'agenda Davos _ dei rischi a maggior impatto come gli eventi meteorologici, i network digitali compromessi, i sistemi sanitari al collasso e i servizi pubblici al limite e il Covid ha dolorosamente messo a nudo tutte queste debolezze».

Alcune città si riprenderanno in fretta una volta terminata l'emergenza, ma molte altre, soprattutto quelle a crescita più veloce, rischiano di collassare dopo il Covid 19. Il futuro dello sviluppo sostenibile dipenderà dunque dalla capacità di realizzare spazi urbani fiorenti e inclusivi.

Global risk. A Davos è stato presentato il Global Risks Report 2021 che identifica le maggiori debolezze, i punti ciechi e le minacce delle città in tutto il mondo. Tre i filoni che destano più preoccupazione: il fallimento delle politiche in tema di clima, erosione della coesione sociale, progressi tecnologici negativi.

La ricerca di spazi sicuri. L'effetto Covid combinato con le minacce attuali sta esasperando la pressione tra centri delle città, periferie e sobborghi. Il rischio che le fasce abbienti della popolazione si trasferiscano verso seconde case in zone sicure, protette e con bassa urbanizzazione è reale, secondo il report, e si affiancherebbe a un ritorno verso le zone rurali di origine dei lavoratori senza più un lavoro.