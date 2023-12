Da degustare o regalare: i rossi di Natale sono al 100%

Elegante, nobile, adorato in tutto il mondo. Il Pinot Nero ha anche il non trascurabile pregio di mettere d’accordo tutti, visto che nelle versioni meno strutturate è perfetto anche per chi vuole il roso anche con il pesce. In edizione speciale per la tenuta J. Hofstätter di Termeno che per Natale offre una cassetta con tre annate storiche di Barthenau Vigna S. Urbano Pinot Nero, due per ogni annata. Si può scegliere tra il trittico 2008, 2009 e 2010 o quello 2011, 2012 e 2013. Costo del cofanetto, 490 euro.

Cofanetto annate storiche J.Hofstatter

Passiamo a uno dei più amati e diffusi vitigni internazionali, il Cabernet Sauvignon, che troviamo in purezza nel Nitrito 2018, ultimo arrivato da Il Borro , la tenuta di Ferruccio Ferragamo. Il nome arriva dalla vigna, biologica e lavorata con i cavalli da tiro, per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Potente ed elegante, ha note balsamiche e sentori di mora e mirtillo maturi, chiude con una speziatura di chiodi di garofano, pepe e anice. Perfetto con la selvaggina, costa 275 euro.

Nitrito 2018, Il Borro

Il Cabernet Sauvignon è un vitigno nobile ed eclettico, di casa molte parti del mondo; anche in Salento, dove Tenuta Liliana ha creato LaDame, di cui l’annata 2021 è la prima edizione. Un’interpretazione sottile ed elegante del vitigno internazionale, maturato in barrique e tonneaux per 6 mesi, a seguire un lungo affinamento in vetro. Costo 120 euro circa.

LaDame di Tenuta Liliana

Passiamo all’altro Cabernet, il Franc, in purezza e grande qualità in Scipio di Tenuta Sette Cieli. Un vino quasi da meditazione, prodotto solo nelle migliori annate, che affina 15 mesi in barriques di rovere francese. Frutta rossa e spezie al naso, grande struttura e freschezza al palato. Costo 80 euro. Di internazionale in internazionale, arriviamo al Merlot, con un vino superpremiato dalle guide. Volta di Bertinga 2019 è un vino raro, a oggi ne sono state prodotte solo tre annate: la 2015, la 2016 e la 2019, e lavora il Merlot tirandone fuori l’eleganza e la tensione. Per Natale, oltre all’annata 2019, c’è una cassetta in edizione limitatissima, solo 1000, che contiene due bottiglie per annata, per una verticale casalinga. La bottiglia singola costa circa 90 euro.

Spineda 2017 della cantina Loredan Gasparini

Interessante la proposta di Spineda 2017, un altro Merlot in purezza. Oltre ad acquistare l’annata attualmente in vendita (al prezzo di 160 euro), la cantina Loredan Gasparini propone una vendita en primeur dello Spineda 2020, sulla scorta di quello che avviene da sempre nella zona di Bordeaux. Le bottiglie saranno custodite nella cantina di Venegazzù, a Treviso, fino a quando non saranno pronte per essere degustate: un regalo originale per chi ha pazienza di attendere.