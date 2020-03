Da Deliveroo a Sigaro Toscano, le aziende assicurano i dipendenti contro il Covid-19 Queste polizze prevedono un'indennità in caso di ricovero causato dal virus, un'indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post-ricovero di Silvia Pieraccini

(Afp)

2' di lettura

Per le aziende che continuano a operare nonostante le difficoltà legate all'emergenza coronavirus, avere un dipendente che si ammala di Covid-19 non è più un’ipotesi remota. Per questo si è aperta negli ultimi giorni una strada impensabile fino a poche settimane fa: assicurare i dipendenti contro i rischi da coronavirus. Si tratta di una polizza che di solito prevede un’indennità in caso di ricovero causato dal virus, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post-ricovero per gestire il recupero della salute.



Una delle prime aziende a sottoscrivere questa copertura assicurativa è stata la toscana Kme, gruppo attivo nella produzione di prodotti intermedi in rame, che ha stipulato una polizza anti-coronavirus per tutti i 1.100 dipendenti italiani. Ha fatto lo stesso Manifatture Sigaro Toscano, che ha assicurato 417 dipendenti «per essere loro vicina e proteggerli in caso di contagio», così come la Fosber di Lucca, che produce macchine per la carta con 300 dipendenti (e che ha sospeso la produzione dal 18 al 24 marzo per contribuire a contrastare la diffusione del coronavirus).

Il gruppo Star (Società trasporti automobilistici regionali) di Lodi, una delle zone più colpite dall'emergenza coronavirus, è passato invece attraverso un accordo sindacale: tra gli strumenti di sostegno economico e prestazioni assistenziali per far fronte alle conseguenze derivanti da infezione da coronavirus, concordate con Cgil, Cisl e Uil, figura anche una polizza assicurativa in favore di tutti i 1.290 dipendenti delle società del

gruppo. L’intesa prevede una indennità di 100 euro al giorno, a partire dall’ottavo giorno, in caso di ricovero in una struttura ospedaliera; indennità di convalescenza di 3.000 euro in caso di ricovero in terapia intensiva; un pacchetto di assistenza post-ricovero per favorire il recupero della condizione di piena salute, che comprende baby sitter, collaboratori familiari, consegna a domicilio della spesa. «Vogliamo offrire ai nostri dipendenti opportune garanzie in un momento particolarmente complesso e impegnativo», afferma Pierluigi Zoncada, presidente di Star.

La polizza ricalca quella sottoscritta dal Pastificio Fabianelli di Castiglion Fiorentino (Arezzo), che interessa 50 dipendenti, a conferma che in questa direzione si stanno muovendo aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori.

Uno di quelli più a rischio in questa fase di emergenza è la consegna di cibo a domicilio: ed ecco che Deliveroo, una delle piattaforme leader nelle consegne, annuncia di aver assicurato i rider per il Covid-19, prevedendo un’ indennità in caso di ricovero in ospedale, post-terapia intensiva e quarantena. «L’assicurazione è completamente gratuita per i rider indipendentemente dal loro inquadramento e dai compensi percepiti e non prevede alcuna franchigia», dice Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy. In caso di ricovero è prevista un’indennità pari a 30 euro al giorno fin dal primo giorno, per un massimo di 30 giorni; in caso di ricovero in terapia intensiva l’indennità da convalescenza è pari a 1.500 euro. Inoltre è prevista un’indennità forfettaria di 350 euro una tantum nel caso di risultato positivo degli accertamenti sulla presenza di sindromi influenzali di natura pandemica, che comporti quarantena obbligatoria imposta dall’autorità sanitaria competente.