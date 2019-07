Da «Dolor y gloria» a «Toy Story 4», i migliori film della prima metà dell'anno

3' di lettura

Dolor y gloria di Pedro Almodóvar – Malinconico, emozionante, geniale. L'ultimo film di Pedro Almodóvar è uno dei punti più alti raggiunti in carriera dall'autore spagnolo, supportato dall'impressionante prova di Antonio Banderas, nei panni dell'alter ego del regista. È infatti una pellicola profondamente autobiografica, che sa toccare corde profondissime.

Parasite di Bong Joon-ho – Commedia nera, thriller e film politico: tutto questo (e anche di più) è l'ultimo film di Bong Joon-ho, meritatamente premiato al Festival di Cannes con la Palma d'oro. In attesa di vederlo prossimamente nelle nostre sale, è uno dei titoli più importanti dell'anno, capace di dare vita a una profonda riflessione sulla società coreana e le differenze di classe

So Long, My Son di Wang Xiaoshuai – Presentato in concorso al Festival di Berlino, questo torrenziale lavoro del cinese Wang Xiaoshuai dura tre ore e attraversa circa quarant'anni di storia della Cina, concentrandosi sui cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. Drammatico nella narrazione e potentissimo nella regia, è un lungometraggio girato magnificamente, da non perdere appena troverà posto (speriamo molto presto) nelle nostre sale.

C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino – Il film più atteso dell'anno è un'intelligente riflessione sul 1969, anno cardine, per numerose ragioni, della storia contemporanea. Tarantino ragiona ancora una volta sul cinema, descrive un momento di grandi cambiamenti all'interno dell'industria americana, toccando però anche le violenze della Manson Family in chiave decisamente personale. In Italia uscirà il 19 settembre.

Noi di Jordan Peele – Grande successo negli Stati Uniti, il secondo film di Jordan Peele (dopo «Scappa – Get Out») è la conferma del talento di un regista che parla con forza della società a stelle e strisce, utilizzando il genere horror come chiave metaforica per ragionare su spunti sociopolitici di grande profondità. Girato con eleganza, è un lungometraggio capace di scuotere e coinvolgere come pochi altri usciti in sala negli ultimi tempi.