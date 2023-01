Da domani alle 10 al via agli incentivi per le auto e le moto green: prenotazioni solo per i concessionari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riaprono da martedì 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti. Le prenotazioni sono a carico dei concessionari che potranno inserire le prenotazioni degli acquirenti solo a partire dalle ore 10. La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

Ecco come sono ripartire le varie risorse:

1) Veicoli elettrici - sono 190 milioni i milioni stanziati. Le emissioni dell’auto da comprare, che non può costare più di 42.700 euro Iva inclusa, devono essere comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro. Il bonus va da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 5 mila con auto da rottamare.

2) Veicoli ibridi plug-in - sono stanziati 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro e che abbiano un tetto di spesa massimo, Iva compresa, di 54.900 euro. L’incentivo va da 2 mila, senza rottamazione, a 4 mila euro con rottamazione.

3) Veicoli a basse emissioni - disponibili 150 milioni per veicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro. Tetto massimo di spesa: 42.700 con Iva. Il contributo in questo caso è di 2 mila euro solo con rottamazione che deve rispettare le due condizioni previste per tutte le categorie di bonus: classe inferiore all’Euro 5 e auto posseduta da più di un anno.