Da domani green pass obbligatorio nei musei: ecco come ci si regola

Alla scoperta delle bellezze dell’arte ma solo muniti di certificato verde. Da domani, 6 agosto, per visitare un museo servirà il green pass. Il certificato verde sarà richiesto anche per assistere a spettacoli, andare al cinema, nei centri termali, nelle piscine, nelle palestre e nei ristoranti al chiuso. In vista della scadenza, i musei si sono organizzati, soprattutto per comunicare la novità. Le soluzioni sono state all’insegna della creatività. Ecco come.

La Reggia di Caserta

Chi si recherà alla Reggia di Caserta troverà ad accoglierlo Francesco I di Borbone. Il re delle Due Sicilie sventolerà il suo green pass e, con lo slogan “Vacciniamoci ca ce pass”, ricorderà che dal 6 agosto nei musei, nelle mostre, nei monumenti storici e in generale in tutti i luoghi della cultura, dai teatri ai cinema, si potrà entrare solo con la certificazione verde che dimostra la vaccinazione (anche solo la prima dose) o l’avvenuta guarigione (entro 6 mesi) oppure un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Le critiche sui social

Dal Mart di Trento al Marta di Taranto passando per l’Etruscologico di Roma, la cultura dunque si adegua al decreto legge approvato dal governo a luglio, anche perché in Italia quasi tutti i musei hanno riaperto i battenti. Anche se sui social i post con cui le strutture stanno annunciando, in modo originale, la novità vengono in alcuni casi coperti di insulti e di messaggi intimidatori, come nel caso dell’Egizio di Torino qualche giorno fa.

Il nodo dei lavoratori

Si dovrà affrontare, ma non è ancora chiaro come, il problema dei lavoratori (dai custodi alle guide turistiche) che non vogliono vaccinarsi. «Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos e... Santi Numi! Non ho con me la tessera hospitalis! Come farò adesso ad entrare nel Foro Romano?». Il Parco archeologico del Colosseo ha usato i versi di Orazio e mostrato la foto di una tessera hospitalis ritrovata nell’area sacra di Sant’Omobono, nei pressi dell’antica strada che collegava il Foro Romano al Tevere visibile ai Musei Capitolini.

Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale di Napoli la formula è: «Mostrateci solo il Green Pass e vi mostreremo molto di più» e si snocciolano le bellezze visitabili dall’Appartamento Storico, dallo Scalone d’Onore al Teatro di Corte, dalla Cappella Reale al Giardino Pensile. Mentre il Giardino Romantico, all’aperto, rimane senza vincoli.