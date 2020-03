Da oggi il pagamento delle pensioni in qualunque ufficio postale aperto Autorizzato per l’emergenza il pagamento in circolarità esibendo carta d’identità e codice fiscale di Annarita D'Ambrosio

Limitare gli spostamenti ed uscire di casa solo se necessario. L'imperativo riguarda soprattutto gli anziani. E' per questo che va nella direzione di una loro maggiore tutela la decisione della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo: per i pensionati che non hanno l'accredito sul conto corrente l'assegno sarà pagato in anticipo per i prossimi tre mesi, fino a giugno. La ministra ha fatto sapere che il pagamento sarà anche scaglionato in modo da evitare assembramenti negli uffici postali.

Il pagamento parte nelle prossime ore: decorre dal 26 marzo al 1 aprile per la mensilità di aprile, dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno.

La platea, la suddivisione e le date

I pensionati destinatari della misura dovrebbero essere secondo i calcoli dello Spi Cgil circa 850.000.

Poste ha precisato che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di andare fisicamente presso uno sportello.