Da domani al via il G7 di Hiroshima, tutti i numeri di un summit che ha 50 anni di storia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In origine fu il castello di Rambouillet: la suggestiva sede di rappresentanza dell’Eliseo dove Valéry Giscard d’Estaing, nel 1975, invitò i leader di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Italia e Giappone per discutere informalmente dei principali dossier internazionali, in una fase in cui il mondo occidentale pagava le conseguenze dirompenti della crisi petrolifera.

Il formato agile, la vivacità e la franchezza del dibattito, l’importanza simbolica delle dichiarazioni finali valsero il successo dell’evento: il Presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford, volle replicare lo “spirito di Rambouillet” l’anno successivo a Portorico, allargando l’invito al Canada. Nacque così il G7, che diventò poi G8 per quasi 20 anni con l’ingresso della Russia, espulsa poi nel 2014 a causa dell’invasione della Crimea.

Loading...

Negli ultimi anni molti osservatori internazionali hanno iniziato a sostenere che il foro abbia perso la sua forza politica originaria, a vantaggio del G20, che include le economie emergenti. Del resto, nel 1980 il Gruppo dei Sette rappresentava il 50% del Pil mondiale, oggi poco meno del 30 per cento (dati Fmi). Ma ci sono esperti autorevoli che argomentano che questo foro non sia affatto antiquato o anacronistico. Come lo statunitense Cristopher Johnstone, già direttore per l’Asia Orientale del National Security Council: «Tra le vicende scaturite dalle conseguenze della guerra in Ucraina – ha osservato in un’intervista alla Nikkei Asian Review - c’è stata la rivitalizzazione del G7. Solo alcuni anni fa c’era la sensazione, certamente a Washington negli anni di Obama, che il G7 fosse un forum obsoleto, non più utile. E tutti erano concentrati sul G20 (…) La tendenza è stata completamente invertita. Il G7 è riemerso come forum critico al di fuori della Nato per coordinare le sanzioni alla Russia, gli aiuti all'Ucraina e ogni risposta di politica energetica».

Ecco alcuni numeri per riassumere la storia del Gruppo dei Sette, che da venerdì a Hiroshima celebrerà la 49esima edizione.

Quattro

Le donne che hanno preso parte al G7 come capo di Stato o di Governo prima di Giorgia Meloni: Margaret Thatcher (dal 1979 al 1990), la canadese Kim Campbell nel 1993, Angela Merkel (dal 2006 al 2021), Theresa May (2017 e 2018). Altra leader donna a prendere parte ai vertici è la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.