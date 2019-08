Da domenica 11 agosto “Segnali di fumo” di Andrea Camilleri

Sarà in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore a partire dall'11 agosto “Segnali di fumo” di Andrea Camilleri: una specie di autobiografia del grande scrittore recentemente scomparso, tratteggiata attraverso i suoi scritti, di cui molti comparsi sulla “Domenica” de “Il Sole 24 Ore” nella rubrica Posacenere tra il novembre 2011 e il dicembre 2012.

Con pochi tocchi della sua inconfondibile scrittura, Andrea Camilleri allestisce una galleria di incontri, letture, ricordi ed emozioni, un'agrodolce cronaca dell'età che avanza. Perché «il tempo è una giostra sempre in funzione. Tu sali su un cavalluccio o un'automobilina, fai un bel po' di giri, poi, con le buone o con le cattive, ti fanno scendere».

“Segnali di fumo” resterà in edicola sino all'11 settembre a € 6,90 oltre al prezzo del quotidiano.

Grazie al servizio Prima Edicola, su www.primaedicola.it sarà anche possibile prenotare online senza costi aggiuntivi la propria copia e ritirarla presso una delle edicole convenzionate con il servizio.