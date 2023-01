Da domenica la Cina riapre la frontiera con Hong Kong

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cina inizierà a normalizzare i viaggi tra la terraferma e Hong Kong da domenica prossima, 8 gennaio, ha annunciato oggi Pechino, allentando le pesanti restrizioni dovute alla pandemia che hanno tenuto il confine per lo più sigillato per quasi tre anni. Tutti tranne tre dei 12 valichi di Hong Kong con la terraferma erano stati chiusi a causa della pandemia di coronavirus, all’inizio del 2020.

Riapertura per contrastare la recessione in atto

Sia Hong Kong che la Cina hanno aderito a politiche zero-Covid in cui i severi limiti di viaggio e le regole obbligatorie di quarantena hanno fatto precipitare gli arrivi. Le misure hanno tenuto separate le famiglie, interrotto il turismo e interrotto la maggior parte dei viaggi d’affari, con Hong Kong colpita in modo particolarmente duro e che ha chiuso il 2022 in una profonda recessione. L’ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao ha annunciato che i viaggi “riprenderanno gradualmente e in modo ordinato” da domenica, lo stesso giorno in cui la Cina elimina la quarantena obbligatoria per gli arrivi all’estero.

Parte delle restrizioni ancora in vigore

Tuttavia le misure non sono un ritorno a una riapertura completa. Le persone che viaggiano verso la terraferma da Hong Kong dovranno comunque presentare un risultato negativo del test dell’acido nucleico effettuato 48 ore prima della partenza. Le autorità per l’immigrazione inizieranno a riprendere i visti per i cittadini continentali per viaggiare a Hong Kong e Macao “in base alla situazione epidemica e alle capacità di servizio” nelle due località, afferma l’annuncio.

La dichiarazione ufficiale non specifica quanti posti di blocco saranno riaperti o se è prevista una quota giornaliera di transiti autorizzati per i valichi di frontiera, dettagli che saranno trattati dal governo di Hong Kong nel corso di una conferenza stampa in agenda. I media locali di Hong Kong hanno riferito nei giorni scorsi che la prima fase della riapertura del confine vedrà una quota giornaliera di 50mila-100mila ai valichi di frontiera.