Da Draghi e Macron sferzata per rivedere le regole europee

L’intervento di Mario Draghi e Emmanuel Macron, sul «Financial Times» del 23 dicembre non ha suscitato molto dibattito tra i partiti italiani. Eppure esso tratta il tema su cui si dovranno confrontare a breve tutte le forze politiche serie anche in Italia, cioè la riforma delle regole fiscali europee. L’intervento non delinea proposte concrete di riforma, molte sono in campo, ma afferma due cose fondamentali. La prima è che le regole attuali devono essere riformate, la seconda è che queste regole erano sbagliate da prima della pandemia e, per questo motivo, hanno causato danni per l’economia europea. In altri termini, non è l’esperienza della pandemia e il conseguente mutamento del contesto europeo e globale che suggeriscono l’aggiustamento di queste regole, ma esse erano sbagliate già da prima, soprattutto nella loro evoluzione dopo la crisi finanziaria del 2008.

Nell’intervento si afferma chiaramente che queste regole non consentono, e non hanno quindi consentito in passato, il volume di investimenti pubblici necessari ad accelerare la crescita di lungo termine, a favorire le transizioni digitali ed ecologiche, a difendere la competitività dell’Europa rispetto al resto del mondo. Quindi, si auspica che gli obiettivi di debito vadano interpretati distinguendo la spesa per investimenti da quella corrente, implicitamente richiamando la regola della golden rule, cioè la regola per la quale è da considerare metodologicamente corretto il finanziamento a debito degli investimenti. Infine, si afferma che la riduzione del debito in essere, cioè il rimborso del debito da parte degli stati indebitati, debito aumentato nel corso della pandemia, non deve passare attraverso tasse più alte o tagli alla spesa sociale, ma attraverso una maggiore crescita che deve essere sostenuta proprio con il tipo di debito che almeno uno dei due firmatari dell’intervento definirebbe “buono”.

Non sono concetti nuovi, ma posti così in modo chiaro e sintetico sono dirompenti. Oggi a qualcuno sembrano quasi ovvi, ma non dimentichiamo che sono passati solo poco più di due anni da quando, in uno scontro drammatico durato un’intera notte in seno all’Eurogruppo, l’Olanda impose di eliminare perfino i termini “stabilizzazione economica” dagli obiettivi di un possibile “bilancio dell’eurozona” su cui si iniziava allora a discutere. Non sappiamo se Macron sarà ancora presidente della Repubblica francese quando si discuterà in Europa di questi temi in previsione della fine della sospensione del Patto di Stabilità e Crescita decisa per far fronte alla alla pandemia. E non sappiamo neppure, al momento, quale sarà allora il ruolo istituzionale di Mario Draghi in Italia, e quindi in Europa. Non sappiamo, quindi, quali saranno gli spazi di discussione in Europa sulle riforme auspicate e, soprattutto, su quali soluzioni tecniche sarà possibile convergere qualora venga accolta l’idea che delle riforme siano necessarie. D’altra parte il nodo politico, prima che tecnico, risiede nell’accettazione del fatto che possa esistere una politica economica europea, che come ogni politica implica discrezionalità e non regole automatiche. Questa è la vera materia del contendere e su questo punto si gioca il futuro dell’Europa. Il tema quindi è strettamente politico. Ma vi è un altro motivo per cui i concetti espressi nell’intervento dei due Presidenti dovrebbero essere considerati attentamente da tutte le forze politiche, soprattutto in Italia. Dire che le regole fiscali europee erano sbagliate, e sostanzialmente ideologiche, significa anche dire che coloro che attaccavano l’Europa per le sue regole avevano diritto di farlo, al di là delle specifiche tesi sostenute. Significa, in altri termini, dire che non ha più spazio la facile accusa di euroscetticismo o di antieuropeismo lanciata da parti politiche che, invece di ingaggiare un confronto politico e tecnico sui contenuti con chi da quelle politiche dissentiva, hanno a lungo trovato comodo porsi solo l’obiettivo di criminalizzare l’avversario politico del momento come nemico in sé dell’Europa. Oggi non vi sono forze politiche in parlamento che sostengono l’uscita dall'Unione europea o dall’Euro e si apre, quindi, una fase in cui deve essere possibile una vera convivenza democratica in cui si possa discutere di politiche alternative senza rozzi tentativi di delegittimazione dell'avversario. L’attuale governo di “quasi” unità nazionale ha permesso di approvare un Pnrr condiviso su cui tutti i partiti di governo hanno “messo la faccia”, impegnandosi di conseguenza, si suppone, a portarlo avanti nella prossima legislatura. Questo, in fondo, era il fine di questo governo, oltre quello di affrontare l’emergenza pandemica.

Il futuro dell’Italia non dipende però solo dal Pnrr, ma dal contesto globale, da cui deriva molta parte dei rischi energetici e di inflazione, e dalla futura governance dell’Europa, da cui discende sia la possibilità di evitare la sua implosione, sempre possibile, sia la sua capacità di affrontare squilibri interni e rischi esterni.

Se i leader politici si confrontassero oggi su questi temi, indicando qual è il futuro concreto in cui si riconoscono, darebbero un contributo concreto alla ricerca di una soluzione condivisa e una indicazione importante sulla forza di cui godrebbe chi, per l’Italia, dovrà contrattare con il resto dell’Europa.