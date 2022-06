Da Dungeons&Dragons a Monopoli, il ritorno dei giochi da tavolo

Accade anche il contrario: videogiochi elettronici hanno trovato una declinazione da tavolo come nel caso di Dark Souls, Fallout Shelter o Resident Evil 2. Nulla di veramente eclatante, dal punto di vista commerciale. Anche perché il giocatore di giochi da tavolo si muove in un mondo parallelo dove il marketing videoludico non funziona. Anzi, se guardiamo i numeri, questo mercato è particolarmente vivace. Ogni anno escono infatti circa 800 nuovi titoli. Si parte dai giochi di ruolo alla D&G per passare ai giochi da tavolo, alle miniature e alle carte. I titoli più conosciuti sono Dixit, Ticket to Ride, Dobble, Bang! e Carcassonne, solo per citare i più conosciuti.

Giochi impegnativi e strategici

Parliamo quindi di giochi impegnativi, adulti nelle meccaniche e con una componente strategica preponderante. L'anno scorso a Lucca Comics è stato eletta “scatola” dell'anno My City, firmato da Reiner Knizia per Giochi Uniti. Si articola nell'arco di una compagnia composta da più episodi. Ogni partita ha conseguenze sulle successive. Il vincitore viene eletto dopo 24 partite vinte.

Ancora più profondo è Dune: Imperium ispirato alla celebre saga di fantascienza e alla recente trasposizione cinematografica di Denis Villeneuve. Ogni giocatore sceglie fra le quattro fazioni dei Fremen, delle Bene Gesserit, della Gilda Spaziale e dell'Imperatore. Le risorse sono quelle di Dune e cioè Spezia, Acqua e i Solari che sono la valuta dell'Imperium. Quanto al gioco vengono federate due tipologie di gioco, il deck-building e il piazzamento lavoratori. In questo caso le partite durano circa due ore.

Differenze generazionali

Grande attenzione infine si è guadagnato Ark nova di Mathias Wigge. Non è per tutti, nel senso che richiede dedizione. Vestiamo i panni di un gestore di un parco zoologico. Rispetto ad altri titoli del genere gestionale Ark Nova è rigoroso e realistico. Non è molto conflittuale nel senso che non ci sono battaglie tra giocatori ma richiede un certo impegno.

Su questo fronte c’è anche un elemento generazionale. I più vecchi, chi oggi diciamo ha più di 40 anni si è abituato a giochi di ampio respiro, molto strategici che richiedono più riunioni. I nuovi titoli sembrano invece andare incontro alla difficoltà dei giovanissimi di gestire la frustrazione e la noia. Sono esperienze di gioco mediamente più veloci - in alcuni casi si chiude la partita in un’ora o poco più - non sono particolarmente complessi ma soprattutto sono inclusivi. Nel senso che a differenza di Monopoli e Risiko non c’è eliminazione. Si gioca tutti fino alla fine.