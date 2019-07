Da Eni a Marriott i marchi accendono gli studi televisivi di Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano

«Buzzfeed si ripensa come azienda tecnologica, General Electric come editore. Non ci può essere sintesi migliore per descrivere cosa sta succedendo nel mondo sottosopra dei media». È diventata cult la battuta con cui Joshua Benton, direttore del Nieman Journalism Lab dell’Università di Harvard, ha descritto questi anni capovolti della comunicazione, composti da un mosaico di brand che accendono magazine, testate online, addirittura televisioni.

Brand alla corte dei video

Oggi il brand si fa in casa la sua tv. Un fenomeno globale in espansione nel mondo e che nasce Oltreoceano. Qui hanno sede le prime esperienze di televisioni aziendali “esterne” aperte da Visa, American Express, Goldman Sachs, IBM, Redbull. Aziende che arruolano nei loro organici cameraman, giornalisti, registi, post-producer. E che negli headquarter allestiscono studi televisivi, stazioni di montaggio, sale insonorizzate di speakeraggio, virtual set. «Abbiamo trasformato l’azienda in una vera e propria media company per la prossima generazione di viaggiatori», ha dichiarato David Beebe, oggi Ceo di Storified Hospitality Group e in passato a capo dei contenuti multimediali per Marriott. Il colosso alberghiero già quattro anni fa aveva inaugurato il primo studio tv con il format “The Navigator Live”. Poi due anni fa l’assunzione di Karin Timpone, direttamente dalla Walt Disney.

D’altronde il video aggrega, emoziona, informa, posiziona, fa vendere. Il video contribuisce a rafforzare la reputazione perché intercetta pubblici connessi ma distratti, armati di smartphone, ma non sempre coinvolti. Ecco perché occorre puntare sulle storie. Così oggi fanno sorridere le parole di Dick Erney, ex amministratore delegato del network americano UK TV. Correva l’anno 2000 e così stroncava i facili entusiasmi sulla tv aziendale. «La brand tv? Come fare sesso all’aria aperta. Un’idea eccitante ma non sempre praticabile». Mai profezia si rivelò tanto sbagliata. Perché i numeri registrano un interesse senza precedenti. Oggi il 90% dei 500 maggiori brand al mondo hanno aperto almeno un canale su YouTube. Secondo Hubspot l’85% degli utenti online vorrebbe vedere più video dei propri brand. E intanto la previsione del traffico internet per questo 2019 sarà segnata dai video in 8 casi su 10, con l’88% di utenti disposti a spendere tempo su una piattaforma dove sono presenti contenuti video rispetto a siti aziendali che ne sono privi.

Eni, il brand video-centrico