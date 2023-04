Da Eni a Poste: i profili dei nuovi vertici delle grandi società pubbliche

Il governo chiude la partita dei vertici delle quattro società partecipate pubbliche di maggior rilievo in scadenza nelle prossime settimane per Terna l'ufficilizzazione arriverà domani). La scelta degli amministratori delegati sembrava già definita con l'ultima parola alla premier Giorgia Meloni ma non sono mancate le sorpesa dell'ultima ora. Tra gli ad due conferme: quella di Claudio Descalzi a Eni e di Matteo Del Fante a Poste. Cambiano le guide delle altre tre società: a Enel arriva Flavio Cattaneo al posto di Starace, per Leonardo è stato scelto Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi. Per le presidenze scelti Zafarana per l'Eni, Scaroni per l'Enel, Stefano Pontecorvo per Leonardo e Silvia Rovere per Poste.

