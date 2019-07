Da Eni a Renault, i risultati delle trimestrali di oggi Nuova tornata di conti trimestrali per le grandi società quotate in Europa e Stati Uniti. Il calo delle quotazioni del greggio pesa sugli utili di Eni (-31%), ma non va molto meglio per Renault che risente di vari fattori, tra cui i risultati di Nissan di Andrea Franceschi

Prosegue la tornata di conti trimestrali delle grandi società quotate in Europa e Stati Uniti. Oggi a Piazza Affari è stata la giornata di Eni che, in linea con quanto comunicato da altre aziende del comparto petrolifero, ha fatto registrare un ribasso degli utili nel secondo trimestre dell’anno per via soprattutto del calo delle quotazioni del greggio. La flessione per l’utile netto adjusted è stata del 27 per cento e il dato relativo al secondo trimestre (562 milioni di euro) è al di sotto delle attese di consensus (935,2). Numeri negativi sono stati pubblicati anche da altre società del comparto petrolifero come ad esempio la francese Total.

Tra le maggiori società quotate in Europa giornata di conti anche per Renault. Risentendo negativamente della performance della controllata Nissan, la casa francese ha archiviato il primo semestre dell’anno con utili operativi in calo da 1,914 a 1,654 miliardi di euro. Il risultato è al di sopra delle attese di consensus di S&P Market Intelligence (1,592 miliardi) ma il mercato non ha reagito bene perchè sia sul fronte dei ricavi, sia su quello del risultato netto i dati sono risultati deludenti rispetto alle aspettative di mercato.

Oltretutto la casa francese ha anche rivisto al ribasso le sue previsioni di vendita per l’anno in corso che dovrebbero restare sui livelli del 2018 invece che crescere. Questo perché l’azienda stima per il mercato dell’auto una flessione del 3% rispetto al 2018 contro un -1,6% precedentemente stimato. Le difficoltà del comparto quattro ruote si stanno facendo sentire anche sui conti di altre big che hanno pubblicato i conti in questi giorni. Ad eccezione di Volkswagen buona parte delle case automobilistiche sta facendo registrare risultati deludenti.

