Da Enron a Lehman Brothers: i più grandi crack della storia Usa

Il crack di Silicon Valley Bank è il secondo più grande nella storia bancaria americana ma se si allarga lo sguardo all’intera economia statunitense i casi sono numerosi e di dimenisioni maggiori.

La finanza creativa ha piegato gli ex colossi di telefonia ed energia, convertitisi in banche d’affari specializzate in derivati rischiosi. I mutui subprime hanno travolto il comparto finanziario mondiale, dando vita al più grande fallimento della storia e portando allo scoperto lo scandalo Madoff. E ora il “mix esplosivo” dei rialzi dei tassi di interesse e delle criptovalute affonda Silicon Valley Bank, l’istituto specializzato in finanziamenti alle start-up tecnologiche e ai vini californiani, e Signature Bank, la banca di New York attiva nelle valute digitali.

Enron e Lehman Brothers hanno fatto tremare l’Azienda America, che ora teme il ripetersi di una nuova crisi devastante per il sistema bancario e per l’economia, già messa a dura prova dalla pandemia. Le autorità americane hanno reagito con tempismo alla crisi mettendo in piedi un paracadute che garantisce tutti i depositi, anche quelli al di sopra del limite federale dei 250mila dollari. Tuttavia, almemo in questo lunedì di riapertura dei mercati, i timori di contagio hanno prevalso e quasi tutti i titoli bancari - americani ma anche europei - hanno sofferto pesanti perdite.

Ecco di seguito i maggiori crack e scandali corporate della storia americana.

Enron. Nel 2001 quello che era un gioiello americano dichiara la bancarotta. Un tracollo contrassegnato da scandali societari senza precedenti, con i manager che incassavano milioni di dollari pur sapendo di truccare i conti.