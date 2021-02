Da Eqt a Kkr, fondi sui calciatori Panini: valgono 2 miliardi Il dossier, preparato dai banchieri di Lincoln International, starebbe circolando in questi giorni con i numeri del 2020 e le previsioni per i prossimi esercizi: il fatturato normalizzato pro forma del 2020 è superiore agli 800 milioni con un Ebitda di 230 milioni di Carlo Festa

(Ansa)

Si chiama «Project Cavalier» il dossier con il quale gli azionisti storici del gruppo Panini proveranno, per l'ennesima volta, a cedere il leader internazionale delle figurine dei calciatori. L'operazione sarebbe al momento nel radar di alcuni grandi private equity: tra i nomi che circolano quello del gruppo scandinavo Eqt, del fondo statunitense Carlyle, del gigante degli investimenti Usa Kkr e, infine, del private equity Advent, già impegnato in questi giorni a chiudere in cordata la possibile ...