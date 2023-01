Da “Esterno notte” a “Top Gun: Maverick”, dieci idee in dvd e blu-ray per l’Epifania

Moonage Daydream

Avete amici appassionati sia di musica che di cinema? Ecco il regalo perfetto per loro: un sorprendente e sperimentale documentario sul mito di David Bowie, capace di stupire sia i massimi fan del grande artista, sia chi vorrebbe saperne di più sulla sua personalità e la sua carriera. Visivamente impressionante, è uno dei film dell'anno che merita senza dubbio di essere visto più volte.

Zack Snyder’s Justice League

Zack Snyder's Justice League – Comic Edition

Per gli appassionati dei cinecomic, è arrivata una nuova edizione della “Justice League” di Zack Snyder indubbiamente interessante: un cofanetto che contiene la versione director's cut del film, in blu-ray 4K UltraHD, insieme al comic book “Justice League Origini” e a un poster.

Ennio

Uno dei documentari di maggior successo degli ultimi anni e uno dei film più emozionanti visti quest'anno in sala. L'omaggio di Giuseppe Tornatore a Ennio Morricone è una di quelle pellicole che non possono che amare tutti gli appassionati di cinema e musica, anche grazie a una serie di interviste a personaggi celebri, che hanno conosciuto il grande maestro della colonna sonora italiana. Ora che è arrivato in home video e può essere uno dei regali più apprezzati dell'anno.

Harry Potter – Dark Arts Steelbook collection

La saga di Harry Potter continua a essere un brand commerciale di grandissimo successo ed efficacia per i regali natalizi. In questo nuovo cofanetto troverete gli otto film con nuova veste grafica, in 4K Blu-Ray. È un'edizione speciale limitata per veri intenditori, pensata per celebrare i vent'anni dall'uscita del primo film, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Ci sono anche sette spillette horcrux da collezione!Nido di vipere – Per gli appassionati del cinema dell'Estremo Oriente e, in particolare, di quello sudcoreano, si segnala la disponibilità in home video di “Nido di vipere”, film uscito quest'anno nelle sale dopo aver partecipato a diversi festival internazionali. Al centro una trama che mescola gangster e noir con alcuni spunti che possono ricordare il cinema di Quentin Tarantino. Gli amanti della ricchissima industria della Corea del Sud apprezzeranno.

Top Gun: Maverick

Tra i protagonisti della stagione in sala, il seguito di “Top Gun” potrebbe essere un ottimo regalo da mettere sotto l'albero. Il film è riuscito, spettacolare ed emozionante, anche oltre le aspettative: chi ama le pellicole ad alto budget, ricce di sequenze mozzafiato, avrà piacere di (ri)vederlo anche comodamente sul proprio televisore.