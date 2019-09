Da Europa a riforme, il vocabolario del Conte bis

Riforme costituzionali

Per quanto riguarda il tema delle riforme costituzionali, è stata ribadita l’intenzione di chiedere l'inserimento, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, del «disegno di legge che prevede la riduzione del numero dei parlamentari». Questo taglio dovrà essere affiancato «da un percorso di riforma quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale (in senso proporzionale, ndr)». Nonché da «una riforma costituzionale dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato e della Camera» (18 anni per il primo e 25 anni per il secondo, ndr) e da una «revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino maggiore equilibrio al sistema (come la sfiducia costruttiva, ndr) e contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle istituzioni». Un percorso «di ampio respiro», che richiederà «tempo, attenzione, competenza».

Trivellazioni

Il premier ha ribadito l’intenzione del governo di «introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni

di trivellazione per estrazione di idrocarburi». E ha aggiunto: «Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l'irresponsabilità di far tornare

il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge».