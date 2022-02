Da ex dipendenti a imprenditori Così i lavoratori salvano aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Da risposta di emergenza, sull’onda della necessità di salvare una azienda quando ogni altra possibilità è sfumata, a vero e proprio strumento di politica industriale, utile a salvare occupazione, competenze e pezzi significativi di economia del territorio.

I Workers buy out - cioè i casi di imprese costituite da dipendenti o ex dipendenti di realtà fallite o in fallimento, a volte cadute sotto i colpi della crisi economico finanziaria scoppiata nel 2008 - si stanno ritagliando in Veneto un ruolo sempre più centrale. Quando di parla di salvataggi, l’ultimo in ordine di tempo sul quale si sta lavorando potrebbe essere quello della Acc di Mel, Belluno, che produce compressori per frigoriferi con un ruolo chiave nella filiera del freddo italiana e occupa circa 300 persone: dopo una storia più che travagliata, per l’ex Zanussi - che a gennaio ha ripreso la produzione - sono arrivate tre manifestazioni di interesse: e una fa capo a Legacoop.

Loading...

Proprio Legacoop Veneto ha accompagnato finora otto Wbo nella regione nell’ultimo decennio, codificando un modello regionale sia nel complesso processo, dall’analisi alla valutazione fino all’avvio, che nel sistema di attori coinvolti: cooperazione, sindacati, istituzioni, attori bancari-assicurativi e strumenti finanziari. Solo un cWbo non è più in attività: è la Cooperativa Berti di Tessera (Venezia), nata nel 2016 dall’omonima azienda del settore vetrocamera e serramenti, colpito da una nuova crisi legata anche alla pandemia.

Complessivamente in tutto 160 ex lavoratori e lavoratrici sono diventati imprenditori di se stessi con la costituzione in cooperative. Oggi le persone occupate sono 221, a fronte dei 470 che allora avevano perso (o erano a forte rischio di perdere) il proprio posto di lavoro: «Questo significa non solamente quasi la metà dei posti di lavoro salvati o recuperati - spiega il presidente di Legacoop Veneto Adriano Rizzi -, ma molto di più. Perché si traduce anche in un patrimonio di competenze e know how salvaguardato, quote di mercato mantenute, occupazione preservata per un territorio e una comunità di riferimento. Sono pezzi di economia e di imprenditorialità veneta messi in salvo, nello specifico pezzi del manifatturiero, ossia del suo settore trainante: dalla termoidraulica ai modelli per le fonderie, dalla produzione di macchinari agricoli agli arredi per il settore navale, dalla stampa alla confezione tessile».

Come si diventa imprenditori? Mettendosi in gioco, anche dal punto di vista economico: superano i 2,4 milioni le risorse messe a capitale sociale delle imprese dai cooperatori fondatori al momento della costituzione delle cooperative, tramite l’anticipazione della propria indennità di disoccupazione, la Naspi (ex indennità di mobilità). Risorse a cui si sono aggiunti, fin da subito e in alcuni casi anche in seguito, altri 3,4 milioni, per lo più provenienti dal sistema finanziario e creditizio cooperativo, in parte come finanziamento e in altra come partecipazione alla capitalizzazione: 1,7 milioni da CFI-Cooperazione Finanza Impresa (investitore istituzionale delle centrali cooperative e del ministero dello Sviluppo economico), oltre a 1,4 milioni da Coopfond (il fondo mutualistico di Legacoop) e 350mila da Veneto Sviluppo, attiva solo fino al 2015 per operazioni di questo tipo; infine Banca Etica ha garantito la disponibilità di liquidità.