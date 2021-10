Da Facebook a Mastercard cresce il wallet digitale, la porta per criptovalute

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Da una decina di giorni gli utenti di Facebook negli Stati Uniti e in Guatemala possono scaricare Novi, il wallet digitale proprietario gestito da Coinbase. Difficile dire se e quando potrà essere utilizzato per quello per cui era stato pensato, la criptovaluta del gruppo di Zuckerberg che da Libra si è trasformata in Diem. Ma comunque è operativo...

Dietro il cambio di nome c'è una filosofia completamente diversa: se Libra aveva provocato barricate in tutto il mondo perché si candidava a essere una...