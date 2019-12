Da Ferrara a Napoli, i record che non ti aspetti delle province italiane

Se il Centro-Sud spicca sul piano delle imprese, in ambito demografico - a eccezione di Firenze, prima per speranza di vita - molti primati territoriali si concentrano solo nel Mezzogiorno: Barletta-Andria-Trani si distingue sia per famiglie numerose, con un numero medio di componenti che si avvicina a tre (2,7, al pari di Napoli), sia nel numero di nuclei familiari e convivenze in rapporto alla popolazione (una sorta di “indice dei single”, ma ribaltato): 623 ogni mille abitanti. La questione demografica oggi si gioca anche sul tema dell’immigrazione regolare. E, anche in questo caso, è Isernia a primeggiare: qui si registra il più alto numero di residenti stranieri che chiedono e ottengono la cittadinanza italiana.

Le piccole province virtuose emergono anche dalla fotografia scattata sul tempo libero, uno dei grandi asset del lifestyle all’italiana che piace anche ai milioni di turisti che ogni anno scelgono di venire nel nostro Paese. Anche in questo caso i record sono distribuiti da Nord a Sud, dalle biblioteche di Trieste alla qualità degli hotel di Taranto e provincia (numero medio di stelle delle strutture ricettive). Passando per l’incidenza di altri servizi legati al tempo libero, in rapporto alla popolazione residente: per le librerie si conferma prima Massa Carrara; per numero di ristoranti e bar svetta Savona; per la presenza di palestre vince Macerata ; per i posti a sedere nelle sale cinematografiche primeggia Ascoli Piceno. A Lecco, invece, troviamo il territorio più incline allo sport per bambini: l’indicatore considera sia il numero di “giovani” tesserati Coni, sia la diffusione delle scuole per praticare diversi sport e i risultati ottenuti dai più piccoli.

Anche nella categoria «Ambiente e servizi», dove ai vertici si potrebbe immaginare di trovare le grandi città, complici investimenti maggiori e più mirati, emergono le “piccole”: Imperia si qualifica per il miglior clima, in base all’indice elaborato insieme a 3Bmeteo (pubblicato il 25 marzo scorso sul Sole 24 Ore); Ferrara è in cima nella raccolta differenziata; Potenza spicca per (bassa) produzione di rifiuti pro capite e Massa Carrara per la (buona) qualità dell’aria, grazie alla minor concentrazione di polveri sottili. A Nuoro e Cagliari, infine, vanno due primati legati ai servizi sanitari: la prima registra la più alta disponibilità di medici di medicina generale, la seconda di pediatri. Chiudendo la rassegna dei primati con gli indicatori della «Giustizia», si arriva in Emilia Romagna: in tribunale Ferrara eccelle per la durata media più bassa dei processi civili e Ravenna celebra il minor tasso di procedimenti ultratriennali pendenti (cioè in attesa di giudizio da più di tre anni).

ALTRI ARTICOLI

● LAB24/Qualità della vita 2019, la classifica interattiva

● Milano fa il bis, è la città dove si vive meglio