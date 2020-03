Coronavirus, da Fincantieri ad Amazon, nelle fabbriche parte la protesta. Conte convoca le parti sociali I sindacati della meccanica chiedono una momentanea fermata produttiva per creare condizioni di maggiore sicurezza negli stabilimenti di Cristina Casadei

(AFP)

5' di lettura

Da Taranto, passando per Bologna e arrivando fino a Brescia, Torino e Susegana. La protesta di sindacati e lavoratori sta iniziando ad allargarsi soprattutto nelle aziende della meccanica dove, già nei giorni scorsi, le sigle Fim, Fiom e Uilm, avevano chiesto misure di sicurezza per i dipendenti in modo da poter fronteggiare l’emergenza sanitaria senza rischi per la salute dei dipendenti. Adesso i sindacati tornano a dire che «è necessaria una momentanea fermata di tutte le imprese metalmeccaniche, a prescindere dal contratto utilizzato, fino a domenica 22 marzo, al fine di sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro».

In attesa che venga trovata una soluzione si sono già verificati una serie di scioperi, dovuti soprattutto al fatto che in alcuni casi mancano le mascherine, in altri non si riescono a mantenere le distanze, in altri ancora per il fatto che i locali dove avviene il cambio tuta sono adeguati a una situazione normale ma hanno spazi troppo piccoli per questa emergenza e non consentono il mantenimento delle distanze. Intanto

arriva la convocazione per industriali e sindacati da parte del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per domani mattina alle 11 una videoconferenza da Palazzo Chigi. Saranno in collegamento anche i Ministri Catalfo, Gualtieri, Speranza e Patuanelli, per discutere dell’attuazione delle previsioni contenute nell’ultimo dpcm riguardanti i protocolli di sicurezza nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori.

Lavoratori mobilitati

Sono in stato di agitazione dei dipendenti del sito Amazon di Torrazza Piemonte dopo la conferma del caso di positività coronavirus di una lavoratrice e la verifica dei casi da porre in quarantena. «Dall’azienda non sono arrivate, dopo rassicurazioni solo informali dei giorni scorsi, comunicazioni chiare sulle misure messe in atto per il rispetto di quanto previsto dai Dpcm del 8 e del 9 marzo per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori del sito. È necessaria da parte nostra la segnalazione immediata allo Spresal. L’azienda è tenuta a garantire la distanza e i dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della normale attività lavorativa e per l'utilizzo di luoghi comuni come mensa e spogliatoi, oltre che la sanificazione dei luoghi di lavoro», spiegano Filt e Nidil Cgil.

Alla Ast di Terni sono state proclamate otto ore di sciopero, a partire dalle 6 di domani, per ogni turno di lavoro per i diretti e per l’indotto, fino al terzo turno del 13 marzo compreso, in segno di protesta per la mancata adozione da parte dell’azienda di misure ritenute “idonee” per il contenimento del coronavirus. Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb spiegano di aver chiesto “impegni concreti”, come l’anticipo della Cassa integrazione già avviata per consentire una sanificazione dei locali e l’organizzazione al meglio della produzione, che “non vogliono fermare”, ed in ultimo “una risposta allo stress psico-fisico dei lavoratori, che è arrivato al limite”. Di fronte alla “intransigenza dell’azienda che ha negato tutte le opportunità” - dicono i sindacati - le segreterie hanno dichiarato lo stato di agitazione e quindi lo sciopero.

Priorità alla sanificazione

Nello stabilimento di Leonardo di Grottaglie il segretario organizzativo della Fim Cisl di Taranto Brindisi, Angela Sansonetti, dice di non riuscire «a capire l’atteggiamento e il comportamento di Leonardo Company di Grottaglie, né delle aziende controllate che non hanno esperito alcuna azione atta a contrastare il Covid-19. In questo ambito lavorativo sembra tutto normale: emerge una sorta di incapacità ad affrontare il problema o, ancora peggio, un menefreghismo totale», ma dice la sindacalista «o l’azienda si impegna a far seguire i fatti alle parole o proclameremo lo sciopero sino a quando lo stabilimento non garantirà la sicurezza delle maestranze. L’azienda non ha messo in atto le azioni richiamate per cercare di sconfiggere il virus: la sanificazione e la igienizzazione degli ambienti, non hanno creato un criterio per non fare coincidere le presenze negli spogliatoi tra primo e secondo turno, non c’è stato uno studio accurato e sistematico sul cercare un modo per lavorare più distanti sullo scalo e le mascherine, che assicuravano di avere in magazzino, faticano ad arrivare in tempi celeri in tutti i reparti».