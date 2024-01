Da Firenze nel mondo, le imprese del menswear cercano nuovi mercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nello scenario internazionale fatto di guerre, inflazione, stretta creditizia, cambiamento climatico e difficoltà logistiche (molte navi non attraversano più il canale di Suez per i rischi legati alla guerra Israele-Hamas), la selezione dei mercati di sbocco su cui concentrarsi diventa un rebus per le aziende italiane della moda impegnate al salone fiorentino Pitti Uomo, dove alla Fortezza da Basso 832 marchi, per il 46% stranieri, presentano le collezioni per il prossimo autunno-inverno: una vetrina dei cambiamenti della moda maschile, con gli italiani sempre protagonisti.

India, Africa e Usa nei piani di Paul&Shark

Da quelle più grandi e affermate, alle aziende più piccole e meno strutturate, la grande sfida del 2024-2025 sarà la distribuzione. «Noi puntiamo su Stati Uniti, India e Africa, che è il mio pallino», dice Andrea Dini, titolare del marchio sportswear-chic Paul & Shark, 155 milioni di fatturato 2023 (+5%) per il 90% all’export. Dini è un grande conoscitore dei mercati mondiali, a livello geografico ma anche economico-sociale: «L’Africa subsahariana ha grandi potenzialità – spiega – noi abbiamo aperto un negozio in Costa d’Avorio, uno in Congo e stiamo per aprire in Angola, sempre con partner locali. In India invece ci siamo da dieci anni». La presenza in questi mercati va a braccetto con nuove linee interseasonal più leggere, come Club Riviera, che sarà presentata sabato prossimo a Milano.

Europa nel focus di Liu Jo

Progetta la spinta oltreconfine Liu Jo Uomo, acquisita due mesi fa dalla casa madre attraverso una newco che vede Liu Jo spa al 51% e l’ex licenziatario napoletano Co.ca.ma. al 49%. Finora il marchio maschile, 60 milioni di fatturato, si era focalizzato al 90% sull’Italia: «Ora guarderemo ai mercati europei – spiega Marco Marchi, fondatore, presidente e amministratore unico del gruppo carpigiano che sta lavorando di nuovo alla quotazione in Borsa – grazie allo sviluppo delle sinergie distributive wholesale con Liu Jo Donna». Il brand maschile, spiega Marchi, non sarà distribuito nei negozi donna Liu Jo ma potrà avere store dedicati, col primo obiettivo di apertura a Milano. Il piano di sviluppo prevede 100 milioni di fatturato nel giro di tre-quattro anni grazie anche all’evoluzione della collezione che, come si vede al Pitti Uomo, è meno casual e più contemporanea e attenta ai giovani e che porterà a rivedere i canali distributivi. A livello geografico, invece, l’Europa resta nel mirino con la Germania «mercato irrinunciabile anche se in crisi».

Peuterey cresce in Germania e Corea

La Germania rallenta ma continua a crescere per Peuterey, il gruppo toscano della famiglia Lusini che al Pitti ha portato il marchio in licenza Dekker, arricchito da capi pensati per il passaggio da una stagione all’altra, come il trench in softshell o le maglie in ciniglia. «Oltre alla Germania puntiamo sul Benelux e soprattutto sulla Corea del sud – spiega Francesca Lusini, presidente di Peuterey, 69 milioni di ricavi 2023 (+17%) trainati dall’export arrivato al 40% - che è diventata il mercato extra Ue più importante, con un valore retail di 25 milioni di euro, grazie al nostro partner che ha aperto 25 negozi». Peuterey ha anticipato al mese di novembre l’avvio della campagna vendite autunno-inverno, una decisione che si è rivelata strategica – spiega Lusini – nel contesto attuale in cui i tessuti provenienti dal Giappone non passano più dal canale di Suez, per i rischi legati alla guerra in Medio Oriente, ma dall’Africa, accumulando un ritardo di quattro settimane: «Ora i problemi sono legati all’approvvigionamento di materie prime», avverte.

Tombolini punta sulle ex repubbliche sovietiche, Sarti su Usa

Continua a guardare a est il marchio marchigiano Tombolini, 15 milioni di fatturato 2023 (+30%), per il 70% all’export, ormai concentrato sulle linee made in Italy ’Zero Gravity’ che uniscono qualità dei tessuti a leggerezza e funzionalità. «Il nostro mercato di riferimento resta quello delle ex-Repubbliche sovietiche, in particolare Uzbekistan e Kazakistan dove abbiamo aperto due negozi monomarca – spiega Silvio Tombolini – lì siamo radicati e lì vogliamo continuare a investire. Gli altri mercati sono Germania e Scandinavia». Tombolini quest’anno festeggerà i 60 anni dell’azienda con l’apertura di una scuola di sartoria interna. Si espande alla linea casa, invece, il marchio Faliero Sarti conosciuto per le sciarpe glamour, che al Pitti Uomo presenta anche una linea pets tessile di collari e copertine: «Puntiamo su Stati Uniti, Giappone, Francia e Germania anche se sta soffrendo – spiega Monica Sarti, una decina di milioni di fatturato 2023 – la verità è che il cambiamento climatico ha concentrato le vendite e che le abitudini di consumo stanno cambiando».