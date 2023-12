Da “Foglie al vento” al nuovo Miyazaki, i film più attesi per le feste natalizie

Wonka

L’origine della storia del celebre personaggio de “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl (romanzo portato sul grande schermo da Mel Stuart nel 1971 e da Tim Burton nel 2005) è raccontata in questo prequel ben diretto dal regista dei due “Paddington” cinematografici, Paul King. Timothée Chalamet è in forma e il film fa il suo dovere: sarà uno dei fenomeni al box office del periodo natalizio? Molti sono pronti a scommettere su di lui.

Un colpo di fortuna

Woody Allen torna con un film del tutto nelle sue corde, capace di mescolare giallo e commedia. Ambientato a Parigi, racconta l’incontro casuale tra due vecchi compagni di scuola: tra di loro scoccherà una scintilla che metterà in crisi il matrimonio di lei. Non mancano colpi di scena in questa pellicola godibile, divertente e capace di far riflettere. Un bel ritorno per il regista di “Io e Annie” e “Manhattan”.

Aquaman e il regno perduto

Il cinecomic del periodo natalizio è il nuovo lungometraggio con Jason Momoa nei panni di Aquaman. Seguito del film del 2018 e quindicesimo titolo del DC Extended Universe, questa produzione è ancora diretta da James Wan (già regista del film precedente) e vedrà il “protettore degli Oceani” dover affrontare una nuova minaccia. Vedremo se riuscirà a ripetere lo strepitoso risultato ai botteghini del primo capitolo.

Ricomincio da me

Un bel lungometraggio francese è in uscita negli ultimi giorni dell’anno e potrebbe essere una valida alternativa da vedere nelle sale nei pomeriggi e nelle serate di festa. Al centro c’è la storia di Toni, una donna che cresce da sola i suoi cinque figli, mentre svolge un lavoro a tempo pieno. La sera canta nei bar per sbarcare il lunario e riuscire a portare avanti la sua numerosa famiglia: Toni ha talento come cantante ed è l’autrice di un brano pop di successo mondiale, ma questa fama risale a vent’anni fa. Quello di Toni è un personaggio con cui si empatizza facilmente e il film è scorrevole al punto giusto.

Perfect Days

Tra i film più apprezzati del Festival di Cannes 2023, c’è sicuramente il nuovo lungometraggio di Wim Wenders, in uscita dal 4 gennaio. La storia è quella di un uomo che si guadagna da vivere facendo le pulizie nei bagni, ma che riesce sempre a trovare la giusta ragione per sorridere, grazie soprattutto alla sua passione per la musica, la fotografia, la letteratura. Grande prova dell’attore Koji Yakusho in questo film ambientato in Giappone e che conferma la passione del regista tedesco per la cultura e il cinema nipponico