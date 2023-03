Da Fondazione Gaslini 10 milioni in più per il rinnovo dell’ospedale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Gerolamo Gaslini raddoppia, da 10 a 20 milioni di euro, il suo stanziamento per la realizzazione degli interventi di rinnovo dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini. La decsione è stata presa cda della fondazione, presieduto dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

È stato lo stesso Tasca a proporre, spiega una nota, «l’erogazione di un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro in conto capitale, al fine di aumentare la percentuale di finanziamento pubblico a fondo perduto, diminuendo così l’onere del canone concessorio che si troverà a gravare sull’Istituto Gaslini a decorrere dalla consegna del Padiglione Zero, prevista entro giugno 2026».

Intervento di rinnovamento

Il contributo della fondazione, ha detto Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini, «è ancora una volta fondamentale, come sempre è stato nella storia dell’ospedale, per la realizzazione di questa opera di rinnovamento. Siamo grati al nostro arcivescovo, presidente della Fondazione Gaslini, e all’intero consiglio per la fiducia accordataci, che ci consente di iniziare nei tempi necessari l’opera di trasformazione e rilancio dell’ospedale».

Il progetto di rinnovo del nosocomio, prevede quattro diverse fasi. La prima si attua con la realizzazione di un padiglione monoblocco, costruito ex novo e denominato, appunto, Zero, che permetterà di accentrare tutte le funzioni di emergenza e urgenza a elevata intensità assistenziale e le attività chirurgiche.

La seconda fase, la cui durata preventivata è di 17 mesi, prevede la ristrutturazione di tre padiglioni. Successivamente, la terza e quarta fase porteranno alla ristrutturazione di altri due padiglioni. E il Gaslini dovrebbe essere completamente rinnovato nell’arco di sei anni e quattro mesi.