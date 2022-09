Da Fondazione Same 1,5 milioni per la ricerca anti-Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

In tre anni un contributo di 1,5 milioni di euro, per sostenere la ricerca di farmaci antivirali. Fondazione Same, costituita dalla multinazionale della meccanizzazione agricola Sdf, basata a Treviglio, ha deciso di rinnovare il proprio sostegno all'IRCCS Ospedale San Raffaele, finanziando un nuovo progetto di ricerca per lo sviluppo di farmaci contro il Covid-19 che siano in grado di contrastare questa e future pandemie anche nei paesi meno sviluppati.

Nel dettaglio, il progetto triennale “Identificazione di nuovi inibitori della proteasi principale di SARS CoV2 come farmaci antivirali contro Covid-19 e future pandemie” nasce con l'obiettivo di sviluppare un farmaco antivirale, con proprietà precliniche efficaci e sicure, che interferisca con la funzione dell'enzima virale responsabile della replicazione di diversi coronavirus.

Il team di ricerca sarà guidato dal Professor Luca Guidotti dell'Ospedale San Raffaele di Milano, in collaborazione con i team del Professor Vincenzo Summa dell'Università di Napoli e del Professor Raffaele De Francesco dell'Università di Milano.

Nel corso degli ultimi due anni la comunità scientifica internazionale ha intensificato i propri sforzi per identificare misure preventive e trattamenti contro il Covid-19. Dopo la somministrazione dei vaccini, la comunità scientifica si sta ora concentrando sulla ricerca per lo sviluppo di terapie antivirali, assumibili per via orale, che siano sicure ed efficaci contro il virus e le sue varianti e che possano essere conservate a temperatura ambiente..

«Fondazione Same - commenta il presidente Francesco Carozza - ha un rapporto consolidato e continuativo con l'Ospedale San Raffaele nell'ambito del quale abbiamo contribuito alle attività di ricerca scientifica su diversi progetti. Ora l'obiettivo, in coerenza con lo spirito della Fondazione, è fornire un contributo concreto in modo da agevolare lo studio di una soluzione in grado di migliorare lo scenario attuale, soprattutto in paesi poco sviluppati dove, per ragioni economiche e logistiche, è e resterà difficile far arrivare vaccini».